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Стимулює та покращує: вчені назвали незвичайну властивість кави

STYLERЖиття    25.04.2020 - 21:15
Стимулює та покращує: вчені назвали незвичайну властивість кави
Незвичайні властивості кави (Колаж РБК-Україна)

Вчені провели нове дослідження і з'ясували нову особливість впливу кави на організм

Вчені виявили незвичайну реакцію кави на людський організм. Виявляється, улюблений багатьма напій здатний нормалізувати інтимне життя.

Американські вчені провели аналіз низки наукових праць про властивості кави та з'ясували, що цей напій може стимулювати приплив крові до чоловічих статевих органів і його можна вживати як засіб для поліпшення ерекції.

У жінок кава підвищує лібідо і в цілому дуже цілюще впливає на жіноче сексуальне життя.

"Дослідження показують, що кава може покращувати інтимне життя як чоловіків, так і жінок. Чоловікам напій допомагає підтримувати стійку ерекцію, а у жінок викликає активізацію сексуального бажання. До того ж, кава сприяє швидкому жіночого оргазму", - йдеться в статті американських дослідників.

Проте вчені нагадують, що вживання кави у великих дозах може викликати неприємні та небезпечні наслідки для організму.

"Пам'ятайте, що краще пити холодну каву, ніж гарячу – холодний напій принесе організму більше користі, ніж шкоди. Плюс враховуйте, що у вас навряд чи вийде вивести своє сексуальне життя на новий рівень якості за допомогою однієї лише кави", - зазначили автори статті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун дала пораду українцям про інтим під час пандемії коронавірусу.

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