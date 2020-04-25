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Стимулирует и улучшает: ученые назвали необычное свойство кофе

STYLERЖизнь    25.04.2020 - 21:15
Стимулирует и улучшает: ученые назвали необычное свойство кофе
Необычные свойства кофе (Коллаж РБК-Украина)

Ученые провели новое исследование и выяснили новую особенность влияния кофе на организм

Ученые обнаружили необычную реакцию кофе на человеческий организм. Оказывается, любимый многими напиток способен нормализовать интимную жизнь.

Американские ученые провели анализ ряда научных работ о свойствах кофе и выяснили, что этот напиток может стимулировать приток крови к мужским половым органам и его можно употреблять как средство для улучшения эрекции.

У женщин кофе повышает либидо и в целом очень благотворно влияет на женскую сексуальную жизнь.

"Исследования показывают, что кофе может улучшать интимную жизнь как мужчин, так и женщин. Мужчинам напиток помогает поддерживать стойкую эрекцию, а у женщин вызывает активизацию сексуального желания. К тому же, кофе способствует быстрому женскому оргазму", - говорится в статье американских исследователей.

Однако ученые напоминают, что употребление кофе в больших дозах может вызвать неприятные и опасные последствия для организма.

"Помните, что лучше пить холодный кофе, чем горячий – холодный напиток принесет организму больше пользы, чем вреда. Плюс учитывайте, у вас вряд ли получится вывести свою сексуальную жизнь на новый уровень качества при помощи одного лишь кофе", - отметили авторы статьи.

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун дала совет украинцам об интиме во время пандемии коронавируса.

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