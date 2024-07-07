Стильно и просто. 6 трендовых купальников на лето-2024, которые сделают вас звездой пляжа

Лето продолжается, и если вы еще вдруг не успели обновить свой пляжный гардероб, самое время это сделать. Возьмите на заметку несколько актуальных идей, чтобы быть в тренде и выглядеть ярко.
На какие фасоны, цвета и сочетания следует обратить внимание, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Выберите купальник, украшенный уникальными рисунками или деталями. Или же и вообще, купите вязаную вещь, изготовленную в самых неожиданных цветах - не бойтесь экспериментировать этим летом!
Модные купальники на лето 2024 (Фото: instagram.com/kado_handmade)
Также в моде этого сезона купальники без бретелек. Выберите тот фасон, который подчеркнет вашу фигуру и позволит чувствовать себя уверенно. И смело отправляйтесь к воде, чтобы испытать модный тренд.
Еще обратите внимание на вещи с подобными рисунками. Особенно актуальны купальники, декорированные объемными 3D-цветами в одном или двух оттенках.
Если вы любите изысканные детали, этот тренд может вас заинтересовать. Еще одним хитом этого лета являются купальники с пайетками, аккуратным кружевом или эффектами вставками в виде бусин-медальонов. Такой тренд точно не останется не замеченным и привлечет к себе внимание.
Это еще одна тенденция, переходящая из сезона в сезон. Выберите черно-белое сочетание или, наоборот, белое с красным - особенно "горячие "модные веяния сезона 2024 года.
Такой дизайн в мире купальников также довольно популярен, поскольку позволяет экспериментировать и подходит к разным типам фигур. Если вы из тех, кто кому нравится принцип: "Меньше - значит больше", присмотритесь к модным вариантам, которые предлагают стилисты.
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Для написания материала были использованы следующие источники: Vogue; Instagram-страницы sizes.dubai, monica_antonopoulou, takado_handmade, monpari.store, swim_oclock, morganketzner, afi_eswrouxa.