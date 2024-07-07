Стильно и просто. 6 трендовых купальников на лето-2024, которые сделают вас звездой пляжа

Яркий принт

Выберите купальник, украшенный уникальными рисунками или деталями. Или же и вообще, купите вязаную вещь, изготовленную в самых неожиданных цветах - не бойтесь экспериментировать этим летом!

Модные купальники на лето 2024 (Фото: instagram.com/kado_handmade)

Закрытый купальник 2024 (Фото: instagram.com/swim_oclock)

Вязаный купальник на лето 2024 (Фото: instagram.com/abt_fashion_beach)

Без бретелек

Также в моде этого сезона купальники без бретелек. Выберите тот фасон, который подчеркнет вашу фигуру и позволит чувствовать себя уверенно. И смело отправляйтесь к воде, чтобы испытать модный тренд.

Купальник без бретелей 2024 (бандо) (Фото: instagram.com/monpari.store)

Цветочные мотивы

Еще обратите внимание на вещи с подобными рисунками. Особенно актуальны купальники, декорированные объемными 3D-цветами в одном или двух оттенках.

Какие купальники сейчас в моде (Фото: instagram.com/kado_handmade)

Расслабленный стиль

Если вы любите изысканные детали, этот тренд может вас заинтересовать. Еще одним хитом этого лета являются купальники с пайетками, аккуратным кружевом или эффектами вставками в виде бусин-медальонов. Такой тренд точно не останется не замеченным и привлечет к себе внимание.

Купальники с пайетками 2024 года (Фото: instagram.com/sunvixenswimwear)

Животный принт

Это еще одна тенденция, переходящая из сезона в сезон. Выберите черно-белое сочетание или, наоборот, белое с красным - особенно "горячие "модные веяния сезона 2024 года.

Тренды купальников 2024 года (Фото: instagram.com/monica_antonopoulou)

Купальник с животным принтом 2024 (Фото: instagram.com/afi_eswrouxa_)

Утонченный минимализм

Такой дизайн в мире купальников также довольно популярен, поскольку позволяет экспериментировать и подходит к разным типам фигур. Если вы из тех, кто кому нравится принцип: "Меньше - значит больше", присмотритесь к модным вариантам, которые предлагают стилисты.

Модные однотонные купальники 2024 года (Фото: instagram.com/morganketzner)