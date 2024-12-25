Стильно и тепло: блогерша показала, как стилизовать рождественский свитер

Для всех образов девушка выбрала трендовый свитер со скандинавским узором или, как его еще называют, Fair Isle.

Этот традиционный скандинавский узор известен своими геометрическими и симметричными мотивами, которые создаются с помощью разноцветной пряжи. Узор Fair Isle часто включает в себя элементы снежинок, оленей, звезд и другие зимние символы, а также характерные цветовые сочетания, такие как красный, синий, белый и серый.

Зимой 2025 года свитера с таким узором могут быть выполнены в неординарных цветах, таких как пастельные, розовые и мятные оттенки. Сочетать такой свитер можно как с джинсами, так и с юбками.

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Рождественский свитер и джинсы

Для первого лука блогерша выбрала голубые джинсы, слегка расклешенные к низу. Их она дополнила трендовым свитером и бежевыми уггами. Перед свитера она заправила в брюки из денима, сделав таким образом акцент.

Сверху она накинула бежевое пальто, а также дополнила образ коричневой сумкой небольшого размера.

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Рождественский свитер и платье

Второй образ она составила с маленьким черным платьем. К слову, за основу можно взять и летнее тонкое платье, и трикотажное зимнее.

Сверху на платье она надела тонкий пояс и рождественский свитер. Его она заправила в пояс и сделала небольшой напуск. Завершали образ полупрозрачные черные колготки, высокие сапоги на плоской подошве и классическая сумка с ручкой.

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Рождественский свитер и легинсы

Третий лук она составила с легинсами. Их, к слову, можно заменить термобельем или кожаными лосинами.

Их она дополнила свитером со скандинавскими узорами и светло-бежевыми уггами. Эту обувь можно заменить грубыми ботинками на тракторной подошве и со шнуровкой.

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Сверху блогерша накинула длинное пальто бежевого оттенка.