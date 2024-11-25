Стильные зимние "луки" с юбками и платьями. Как носить мини и не мерзнуть (видео)

С наступлением холодов многие думают, что время юбки и платья закончилось вплоть до теплой весны. Впрочем, это не так.

Как носить юбку зимой

Все дело в том, что с наступлением холодов обычные чулки и колготки нужно отложить до весны. Возьмите леггинсы с эффектом "голых" ног. Они популярны уже много лет, но не все знают, как их правильно стилизовать.

Леггинсы с эффектом "голых" ног (скриншот)

Также обратите внимание на аксессуары. Не забывайте, что свитер должен быть теплым и плотным, а сапоги лучше выбирать так, чтобы они были высокими.

Как носить мини зимой (скриншот)

Не забывайте о пальто и наслаждайтесь своим зимним "луком". Под такой образ вы можете даже подобрать шапку или стильные мягкие наушники.

Как носить зимнее короткое платье

Аналогичный лайфхак отлично подойдет для платьев и туник. Если вы беспокоитесь, что замерзнете, никто не запретит вам дополнительно "утеплиться" свитером. Акцент на талии создаст пояс, а потому вы не будете волноваться, что теплая одежда лишила вашу фигуру всех изгибов.

Как носить платье, когда уже холодно (скриншот)

Аксессуары не только помогают вам спастись от морозов. Они делают интересные акценты и превращают весь образ из скучного и повседневного в эффектный и действительно модный.

Как одеваться зимой (скриншот)

Потому, не бойтесь экспериментировать. Главное, помните о том, что вы не должны мерзнуть, а потому заботьтесь о том, чтобы "лук" был теплым.