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Стильные зимние "луки" с юбками и платьями. Как носить мини и не мерзнуть (видео)

Понедельник 25 ноября 2024 07:14
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Стильные зимние "луки" с юбками и платьями. Как носить мини и не мерзнуть (видео) Как стилизовать юбку на зиму (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

С наступлением холодов многие думают, что время юбки и платья закончилось вплоть до теплой весны. Впрочем, это не так.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как носить зимнюю юбку и не мерзнуть.

Как носить юбку зимой

Все дело в том, что с наступлением холодов обычные чулки и колготки нужно отложить до весны. Возьмите леггинсы с эффектом "голых" ног. Они популярны уже много лет, но не все знают, как их правильно стилизовать.

Стильные зимние &quot;луки&quot; с юбками и платьями. Как носить мини и не мерзнуть (видео)

Леггинсы с эффектом "голых" ног (скриншот)

Также обратите внимание на аксессуары. Не забывайте, что свитер должен быть теплым и плотным, а сапоги лучше выбирать так, чтобы они были высокими.

Стильные зимние &quot;луки&quot; с юбками и платьями. Как носить мини и не мерзнуть (видео)

Как носить мини зимой (скриншот)

Не забывайте о пальто и наслаждайтесь своим зимним "луком". Под такой образ вы можете даже подобрать шапку или стильные мягкие наушники.

Как носить зимнее короткое платье

Аналогичный лайфхак отлично подойдет для платьев и туник. Если вы беспокоитесь, что замерзнете, никто не запретит вам дополнительно "утеплиться" свитером. Акцент на талии создаст пояс, а потому вы не будете волноваться, что теплая одежда лишила вашу фигуру всех изгибов.

Стильные зимние &quot;луки&quot; с юбками и платьями. Как носить мини и не мерзнуть (видео)

Как носить платье, когда уже холодно (скриншот)

Аксессуары не только помогают вам спастись от морозов. Они делают интересные акценты и превращают весь образ из скучного и повседневного в эффектный и действительно модный.

Стильные зимние &quot;луки&quot; с юбками и платьями. Как носить мини и не мерзнуть (видео)

Как одеваться зимой (скриншот)

Потому, не бойтесь экспериментировать. Главное, помните о том, что вы не должны мерзнуть, а потому заботьтесь о том, чтобы "лук" был теплым.

К слову, раньше мы уже называли идеи зимнего маникюра.

Кроме этого, ранее стало известно, что нельзя одевать на Новый год 2025 и почему.

При создании материала были использованы источники: Instagram-страницы с никами "ootdgals" и "ambi.lyn".

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