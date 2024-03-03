Как выбрать сумку на весну в трендовом цвете 2024 года
Выбор сумки на весну - дело не из легких, ведь хочется чего-то легкого и универсального. А выбрать сумку в трендовом цвете гораздо сложнее.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".
Как выбрать сумку коричневого цвета на весну 2024 года
Весна уже пришла, на улице сияет солнце, птицы поют песни, а погода радует своим теплом. И все это означает, что мы уже начинаем доставать легкие вещи и задумываемся над покупкой новых, более актуальных для настоящего единиц.
Сумки коричневого цвета будут актуальны в этом сезоне и варианты стилизаций, которые можно сделать с ними.
Сумка с фурнитурой
Сумка с фурнитурой может стать хорошим дополнением для женщин, придерживающихся минимализма в образе. Именно фурнитура на сумке послужит акцентом, посредством которого другие аксессуары можно не добавлять.
Сумки с фурнитурой в коричневом цвете (фото: Pinterest)
Сумка необычной формы
Не закрывающаяся сумка необычной формы, но от этого не стающая менее привлекательной. Она может заменить привычный шопер, добавляя при этом модное веяние в свой образ.
Женщинам с небольшим ростом рекомендую убедиться, подойдет ли вам эта форма. Не стоит забывать о балансе пропорций в образе, которые с этой сумкой могут нарушиться.
Но если вы так же как и обожаете огромные сумки, то не обращайте на это внимание и покупайте сумки большого размера, потому что комфорт и желание важнее любых запретов.
Сумка необычной формы в коричневом цвете (фото: Pinterest)
Сумка среднего размера
Классическая, аккуратная, можно сказать сумка с нотками винтажа. Подойдет для элегантных образов, дополнит его женственностью и сдержанностью.
Сумки среднего размера в коричневом цвете (фото: Pinterest)
Большая, вместительная сумка
Имеет удобную форму, чтобы можно было с собой захватить пол дома "потребностей", которые так важны для женщины.
Имеет как преимущество - вместительность, так и не недостаток - нет делений внутри, что может вызвать неудобство для тех, что любит порядок.
Рекомендовано в такие сумки дополнительно класть косметичку или разделитель, в который можно разместить все свои "нужности" и проблема хаоса в вещах решится сама собой.
Сумки большого размера в коричневом цвете (фото: Pinterest)
Выбирая свою сумку, заранее продумайте о сочетании вещей с ней в вашем гардеробе.
Сегодня не обязательно чтобы сумка была одного цвета с обувью, поэтому она может быть одним из акцентов в вашем образе. Не забывайте о своем комфорте и пристрастиях и тогда вещь прослужит вам долгое время и будет дарить только приятные эмоции.
Раньше мы рассказывали о тренде весны 2024, который годами не выходит из моды.
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