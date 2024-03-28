Стилистка сказала, как носить красную обувь весной 2024 года

Как носить красную обувь весной 2024 года

Красный и его оттенки заполонили собой почти все, начиная от одежды, заканчивая аксессуарами и обувью. Самая популярная модель - лаковые туфли на каблуке с острым носом.

Но она может быть не всегда удобна для повседневности, поэтому стилист рекомендует выбрать более уместные модели в виде сапог, лоферов, кроссовок, а каблуки оставить для праздничных образов или более нарядных.

Красная обувь довольно яркий акцент, который можно по-разному обыграть в своих образах:

хорошо сочетается с монохромными образами, делая образ более завершенным.

это подойдет для тех, кто не может носить красный в портретной зоне или готов видеть его сугубо как дополнительный акцент образа.

Как носить красную обувь весной 2024 (фото: Pinterest)

Соединить красную обувь с аксессуарами

Таким образом у вас будет прекрасный сет, который дополнит любой образ с цветами дружащими с красной палитрой или с базовыми цветами.

Это очень удобно для тех, кто не любит тратить время на создание образов и стремится к любопытству в образе.

Красная обувь с красными колготками также одна из топовых стилистических приемов весны. Довольно смело проявление женственности и индивидуальности. Если яркие колготки не для вас, то можно начать эксперименты с носками или гетрами.

Как носить красную обувь весной 2024 (фото: Pinterest)