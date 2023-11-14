Стилистка объяснила, есть ли корреляция между сочетанием цвета и статуса

Корреляция цветов и статуса

"Однажды мне впала в душу одна женщина, которая была с ног до головы одета в бежевый, тогда я подумала, что к нам в город приехала звезда, хотя позже я узнала, что звездой она не была, но производила впечатление селебрити", - рассказ Алена.

И хочу вам сказать, что есть такие цвета и их сочетания, которые вызывают у нас замирание сердца, чувство недостижимости.

К примеру:

Бежево-коричневая гамма: здесь важно выбрать именно свой оттенок. Особенно эффектно смотрятся образы в монохроме бежевого, а если в сочетании с глубоким синим, бардо или серым, это еще интереснее

Белый: я часто говорю клиенткам, что белый это очень красиво, стильно, дорого. Белый - это праздник души, особенно если в белом вы выбираете те вещи, которые говорят окружающим о изобилии. Например, пальто, брюки, обувь и обычно тотал белый образ.

Приглушенные пастельные оттенки: например, не ярко голубой, а приглушенный серо-голубой, не конфетный розовый, а цвет пыльной розы. Такие оттенки также дают необходимый посыл, особенно в монохромных комплектах.

Свет серый: но здесь стоит отметить именно светлые оттенки серого. Серый в сочетании с красным и бургундом тренд этого сезона, а в сочетании с фактурой (кашемир, трикотаж, костюмная ткань, шелк) придают образу статусности.

Густые, глубокие оттенки: Их еще называют цвета драгоценных камней. Но здесь важно помнить о глубине цвета, только темные оттенки придают такое ощущение. Попробуйте заменить яркий цвет темнее насыщеннее и сразу настроение образа измениться.

Не забывайте чтобы выглядеть статусно, не достаточно просто использовать эти цвета и сочетания. Важно, чтобы вещи были хорошо скроены и имели качественную ткань.

Примеры корреляции цветов и статуса от Алены Прилепы

Коррелируются цвета и статус (фото предоставлены стилистом Альной Прилепой)