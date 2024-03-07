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Стилистка назвала вещи, которые помогут быть женственной и нежной 8 марта

Четверг 07 марта 2024 15:56
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Стилистка назвала вещи, которые помогут быть женственной и нежной 8 марта Праздничные образы на 8 марта, которые прибавят женственности (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Женщины всегда хотят быть красивыми и нежными, но к 8 марта это желание становится сильнее вдвое.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Праздничные образы на 8 марта, которые прибавят женственности

Уже вот-вот прекрасную половину населения, ожидает особый праздник, посвященный женщинам - 8 марта.

Несмотря на то, что мы совершенно разные и индивидуальные, все равно каждому из нас хочется почувствовать себя женственной, привлекательной и особенной.

В этот день можно погрузиться в атмосферу праздника и стоит каждому из нас не забывать о том, что вы прекрасны, особенны и уникальны без поводов и событий, а просто так, потому что вы есть.

Во Всемирный женский день хочется проявить свою нежность, женственность и элегантность и добавить их к своему образу можно разными попытками, первый из них - рюши и воланы.

Сегодня множество моделей вещей, которые наполнены нежностью и разными формами. К примеру, юбка волан стала одной из самых популярных моделей в этом году.

Можно соединить кофточкой с кружевом, кардиганом, рубашкой или даже свитшотом. Также можно выбрать красивое платье или юбку, которая гармонично сочетается с брюками, каблуками, аксессуарами и сумочкой.

Стилистка назвала вещи, которые помогут быть женственной и нежной 8 мартаСтилистка назвала вещи, которые помогут быть женственной и нежной 8 мартаСтилистка назвала вещи, которые помогут быть женственной и нежной 8 мартаСтилистка назвала вещи, которые помогут быть женственной и нежной 8 марта

Варианты праздничных образов с рюшами и влоанами (фото: Pinterest)

Цветочность

Весна - это время когда цветы актуальны как никогда. А женский праздник - прекрасный способ подчеркнуть цветущее своей красоты.

Выберите цветовую гамму своего образа, которая будет гармонично сочетаться с вашим цветотипом и дополните его цветовым принтом, который станет основным акцентом в вашем образе.

Если вы не уверены, что цветочный принт именно для вас, обратите внимание на аксессуары в форме цветов, это также придаст образу интереса и торжества.

Стилистка назвала вещи, которые помогут быть женственной и нежной 8 мартаСтилистка назвала вещи, которые помогут быть женственной и нежной 8 мартаСтилистка назвала вещи, которые помогут быть женственной и нежной 8 марта

Праздничные образы на 8 марта в цветочный принт (фото: Pinterest)

Раньше мы рассказывали,что такое биркенштоки и почему это комфортная деталь гардероба.

Также читайте, будут ли украинки праздновать 8 марта.

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