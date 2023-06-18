Стилисты назвали 5 платьев-антитрендов, о которых пора забыть этим летом: список с фото

Мода никогда не стоит на месте, хоть и цикличная. На летний сезон 2023 года стилисты определили, какие платья не стоит носить, ведь они стали главными антитрендами.

Список этих моделей в фото - смотрите ниже в материале Styler.

Платье-рубашка в стиле милитари

В этом случае не стоит путать базовые платья-рубашки с этой же моделью в стиле милитари. Дело в том, что первая вряд ли выйдет из моды в ближайшее время, ведь идеально садится на все типы фигуры, скрывает недостатки и подчеркивает преимущества.

А вот платье-рубашка с карманами на груди и поясом на талии будет выглядеть устаревшим. Так что лучше спрячьте его в шкаф подальше.

Фото: shafa.ua

Платье из тонкого денима

Прежде всего вам нужно знать, что деним - это всегда популярный тренд. Однако если речь идет о тонкой ткани, то от нее лучше отказаться.

Дизайнеры давно прекратили использовать ее, а это главный звоночек, что материал покинул пьедестал трендов.

Фото: bigl.ua

Платье с юбкой "полусолнце"

Здесь также есть нюанс: антитренд касается только тех платьев, которые выполнены из легких воздушных тканей, например, органза. Такое платье точно не самое необходимое в вашем гардеробе.

Однако другие вещи из таких материалов - блузы, топы и т. п. - будут очень кстати.

Фото: mega-music.pro

Платье-"парашют"

Это тот самый фасон, который полюбился девушкам за легкость, непринужденность и возможность совмещать практически с любой обувью. Но в сезоне лета 2023 года с ним пора попрощаться.

Фото: simona-polagina.com

Платье-"чулок"

Это модель платья, которое садится полностью по вашей фигуре. Преимущество и недостаток этого платья в том, что оно не скрывает ничего, то есть показывает тело как есть. Именно из-за ее способности все подчеркивать, она и держалась в "топах".

Но сейчас это изменилось. И даже если платье сделано из трендовой ткани в "рубчик", это вовсе не означает, что его следует носить.

Фото: instagram.com/2s.clth