Стилист сказала, как носить и ухаживать за белыми вещами весной

Белые вещи легко сочетать с другими цветами, ведь это базовый цвет, который подходит остальным. Но за белыми вещами бывает сложно ухаживать, поэтому они нуждаются в особом отношении.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Кишеньковий стиліст".
Белые вещи всегда выглядят свежими и элегантными, но уход за ними может быть большим вызовом.
Но, несмотря на это, с правильными советами вы сможете хранить их в безупречном виде в течение длительного времени.
Следует стирать белые вещи отдельно от цветных во избежание пятен или выгорания цвета. Рекомендуется использовать специальные салфетки для стирки, их еще называют "ловушками для цветов".
Они бывают с разными функциями, иногда ловят цвет от линяющей ткани, а иногда могут давать эффект отбеливания и поддержки белого цвета.
Используйте специальные средства для белых тканей, которые помогут сохранить их яркость и белье.
Эта мелочь значительно продлит службу вашей вещи, поэтому не пренебрегайте этим и используйте только хорошие стиральные средства с соответствующим составом для материала ваших вещей.
Как ухаживать за белыми вещами (фото: Freepik)
Белые вещи не любят пятен, поэтому при первой возможности удаляйте любые пятна на белых вещах, используя подходящие пятновыводители, которые могут повредить ткань и потерять ее белоснежный оттенок.
Не допускайте высыхания средств, это усложнит удаление пятен. Особенно если это пятно от сока, вина или кофе.
Храните белые вещи в чистом и сухом месте во избежание появления пятен или запахов.
Не складывайте влажные белые вещи вместе с теми вещами, которые могут долго выделять краску, такие как джинсы и велюр.
Чтобы сохранить белый цвет, периодически отбеливайте вещи с помощью безопасных для ткани методов, таких как использование кислородного порошка или оксида водорода.
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