Стилист показала трендовый цвет одежды, который можно легко совмещать: модные фото

Модные образы

Если возникает вопрос, какой цвет следует добавить в гардероб этого и следующего сезона, то это однозначно винный.

По словам стилиста, это универсальный цвет, который легко сочетается с другими вещами.

В частности, он идеально сочетается с холодными и теплыми цветами. А также он наиболее часто встречался в новых коллекциях осенне-зимнего сезона.

Винный цвет в 2024 году будет одним из самых горячих трендов. Все потому, что он обладает достаточно глубоким венским оттенком, который придаст вашему гардеробу стильность и элегантность.

Такой цвет можно с легкостью совмещать в узорах или аксессуарах, дополняющих образ. Главное - сбалансировать оттенки и количество каждого цвета, чтобы создать удачный модный образ.

Модные образы с трендовым винным цветом (фото: instagram.com/nata_moskalenko)