Стилист показала, как повторить образ мамы Кевина из культового фильма "Один дома"

"Решила повторить образ мамы Кевина из "Один дома", но на 56-й размер! Ее лук мелькнул только на одном кадре, но я разглядела каждую деталь: молочные брюки, коричневые сапоги, зеленый шарф, свитер, массивные золотые серьги и роскошное бежевое пальто", - отметила Шевченко.

Скриншот из фильма "Один дома"

Чтобы воссоздать этот образ, стилист взяла брюки клеш молочного оттенка с высокой линией талии. Их она дополнила зеленым свитером с высоким горлом.

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Также она дополнила образ коричневыми сапогами-"козаками", массивными золотыми серьгами и шарфом светло-зеленого оттенка.

Завершало образ роскошное бежевое пальто.

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Что известно о маме Кевина

Мама Кевина, Кейт Маккалистер, - один из центральных персонажей знаменитого рождественского фильма "Один дома" (1990). В этом фильме Кейт, роль которой исполнила актриса Кэтрин О'Хара, является заботливой и любящей матерью, но в то же время она сталкивается с настоящими трудностями.

Кейт - это женщина, которая переживает стресс от подготовки к рождественским праздникам и от большой семьи. В фильме показана сцена, где она пытается наладить порядок в доме перед путешествием в Париж, и в какой-то момент случайно оставляет своего сына Кевина (который затем оказывается дома один, когда вся семья уезжает). Это происшествие - главный поворотный момент фильма, когда Кевин остается дома и противостоит грабителям.