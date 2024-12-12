Проверьте себя: стилист назвала 3 ошибки, которые мешают стильно выглядеть в шапке (видео)
Шапка - один из главных элементов осенних и зимних образов. Это не просто головной убор, который защищает от ветра и холода, а еще и стильный аксессуар. Поэтому каждая девушка сейчас в поиске той самой шапки на зиму 2024-2025.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилиста Елены Шевченко решило рассказать, как правильно носить шапку, чтобы выглядеть стильно.
Как выбрать шапку
Материал: для зимы выбирайте шапки из теплых материалов, таких как шерсть, кашемир, ангора или синтетические утеплители.
Тип шапки: самыми популярными зимними шапками являются вязаные, меховые, на флисе, капоры, балаклавы. Выбор зависит от ваших предпочтений и температуры на улице.
Размер: шапка не должна быть слишком тесной или слишком свободной. Она должна плотно сидеть на голове, не сползать и не создавать дискомфорт.
Как носить шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Как носить шапку
Классический стиль: для более строгого образа выбирайте однотонные шапки, например, темно-синюю или черную вязаную шапку. Она будет сочетаться с пальто или шубой.
Уличный стиль: можно носить объемные шапки или шапки с помпонами. Такие модели хорошо смотрятся с пуховиками и парками.
Шапка и волосы: если у вас длинные волосы, вы можете носить шапку с распущенными волосами (например, немного их подвести под шапку или оставить пряди наружу для стильного вида). Если хотите, чтобы волосы не электризовались, выбирайте шапки из натуральных материалов.
Шапка с шарфом и перчатками: для гармоничного образа выбирайте аксессуары в одной цветовой гамме или с похожими узорами.
Как носить шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Три ошибки, которые мешают стильно выглядеть в шапке
"Если думаете, что вам не идут шапки, то вам еще просто никто не рассказал, как правильно ее носить", - отметила Елена Шевченко.
Также она поделилась простыми правилами, как носить этот головной убор.
Первое правило: между кожей и шапкой должны быть два пальца воздуха.
Второе правило: измеряем расстояние от носа до подбородка - точно такое же расстояние должно быть от носа до лба. Это уровень посадки вашей шапки.
Третье правило: вверху между головой и шапкой должно быть свободное пространство.
Ранее стилист показала трендовые образы с пальто и куртками на зиму 2025.
Также мы рассказали про стильные зимние "луки" с юбками и платьями.