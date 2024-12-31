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Стилист показала, как повторить образ мамы Кевина из культового фильма "Один дома"

Вторник 31 декабря 2024 14:20
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Стилист показала, как повторить образ мамы Кевина из культового фильма "Один дома" Как повторить образ мамы Кевина из фильма "Один дома" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Уже прошло более 30 лет с момента выхода культовой рождественской комедии "Один дома" с актером Маколеем Калкиным. Среди ярких персонажей фильма - мама Кевина, Кейт Маккалистер, которую сыграла талантливая актриса Кэтрин О'Хара.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Елены Шевченко решило рассказать, как повторить образ мамы Кевина.

"Решила повторить образ мамы Кевина из "Один дома", но на 56-й размер! Ее лук мелькнул только на одном кадре, но я разглядела каждую деталь: молочные брюки, коричневые сапоги, зеленый шарф, свитер, массивные золотые серьги и роскошное бежевое пальто", - отметила Шевченко.

Стилист показала, как повторить образ мамы Кевина из культового фильма &quot;Один дома&quot;

Скриншот из фильма "Один дома"

Чтобы воссоздать этот образ, стилист взяла брюки клеш молочного оттенка с высокой линией талии. Их она дополнила зеленым свитером с высоким горлом.

Стилист показала, как повторить образ мамы Кевина из культового фильма &quot;Один дома&quot;

Скриншот

Также она дополнила образ коричневыми сапогами-"козаками", массивными золотыми серьгами и шарфом светло-зеленого оттенка.

Завершало образ роскошное бежевое пальто.

Стилист показала, как повторить образ мамы Кевина из культового фильма &quot;Один дома&quot;

Скриншот

Что известно о маме Кевина

Мама Кевина, Кейт Маккалистер, - один из центральных персонажей знаменитого рождественского фильма "Один дома" (1990). В этом фильме Кейт, роль которой исполнила актриса Кэтрин О'Хара, является заботливой и любящей матерью, но в то же время она сталкивается с настоящими трудностями.

Кейт - это женщина, которая переживает стресс от подготовки к рождественским праздникам и от большой семьи. В фильме показана сцена, где она пытается наладить порядок в доме перед путешествием в Париж, и в какой-то момент случайно оставляет своего сына Кевина (который затем оказывается дома один, когда вся семья уезжает). Это происшествие - главный поворотный момент фильма, когда Кевин остается дома и противостоит грабителям.

Ранее стилист дала простой совет и рекомендации для каждого типа фигуры, как сделать любой образ праздничным.

Также Шевченко назвала 3 ошибки, которые мешают стильно выглядеть в шапке.

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