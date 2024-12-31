Стиліст показала, як повторити образ мами Кевіна з культового фільму "Сам удома"

Уже минуло понад 30 років з моменту виходу культової різдвяної комедії "Сам удома" з актором Маколеєм Калкіним. Серед яскравих персонажів фільму - мама Кевіна, Кейт Маккалістер, яку зіграла талановита актриса Кетрін О'Гара .

"Вирішила повторити образ мами Кевіна з "Сам удома", але на 56-й розмір! Її лук промайнув тільки на одному кадрі, але я розгледіла кожну деталь: молочні штани, коричневі чоботи, зелений шарф, светр, масивні золоті сережки та розкішне бежеве пальто", - зазначила Шевченко.

Скриншот із фільму "Сам удома"

Щоб відтворити цей образ, стилістка взяла штани кльош молочного відтінку з високою лінією талії. Їх вона доповнила зеленим светром із високим горлом.

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Також вона доповнила образ коричневими чобітами-"козаками", масивними золотими сережками та шарфом світло-зеленого відтінку.

Завершувало образ розкішне бежеве пальто.

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Що відомо про маму Кевіна

Мама Кевіна, Кейт Маккалістер, - один із центральних персонажів знаменитого різдвяного фільму "Сам удома" (1990). У цьому фільмі Кейт, роль якої виконала акторка Кетрін О'Гара, є турботливою та люблячою матір'ю, але водночас вона стикається зі справжніми труднощами.

Кейт - це жінка, яка переживає стрес від підготовки до різдвяних свят і від великої родини. У фільмі показано сцену, де вона намагається навести лад у будинку перед подорожжю до Парижа, і в якийсь момент випадково залишає свого сина Кевіна (який потім опиняється вдома сам, коли вся сім'я від'їжджає). Ця подія - головний поворотний момент фільму, коли Кевін залишається вдома і протистоїть грабіжникам.