Стилист показала главные цвета весны-лета 2023 и как их носить

Viva Magenta

Куда же без главного цвета 2023 года по версии института Pantone. Такой образ точно выделит вас из толпы.

Деним

Старый добрый деним и тотал-луки в нем пришли к нам с 2000-х и, кажется, уходить не спешат.

Насыщенный зеленый

Какая же весна и лето без яркого зеленого цвета, будто сама природа пробуждается и дарит нам витальные силы.

Нежно-желтый

Для романтических весенних образов такой цвет идеально подойдет. Если у вас с утра легкое мечтательное настроение, обязательно выбирайте нежно-желтый.

Страстный красный

Такой лук отлично подойдет для девушек с пылким сердцем, которые хотят покорять и привлекать взгляды.

Змеиный принт

Животные мотивы очень актуальны в этом сезоне. После того, как мы "пошумели" с леопардовым, можно присмотреться к змеиному.

Шоколадные оттенки

Хотя сейчас и не осень, теплый шоколад очень актуален. Такой образ точно привлечет внимание.

Все оттенки розового

А еще лучше - комбинировать несколько оттенков в одном образе. Несколько инфантильный, розовый придаст вам хрупкости и женственности.

Нежный голубой

Когда еще носить нежный голубой, как ни весной или летом. Легкий, аристократический, и немного холодный, - он придаст вашему образу шарм.

Яркий синий

Этот цвет несет в себе уверенность и деловитость. Если ваше настроение именно такое сегодня - смело выбирайте яркий синий.

Отметим, что тренды 2023 диктуют моду на минималистичность в цветах, тотал-лук, контрастные комбинации, удлиненный силуэт и длину макси.