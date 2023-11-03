Стилист показала, с чем носить трендовую красную обувь: модные варианты

Красные туфли, как красная губная помада - мы так любим их на других людях, но никогда не знаем, как самостоятельно освоить этот образ. Следует знать, с чем лучше совмещать вечно стильную обувь.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Натальи Москаленко в Instagram.
По словам эксперта, красный и его оттенки - однозначно, главные цвета сезона. Но не обязательно одеваться в тотал лук, чтобы выделить туфли.
Такая маленькая деталь как обувь сделает нужный акцент в образе и "добавит +100 баллов стиля к вашему образу". Также стилист называет такую обувь "тихой роскошью".
Для деловой женщины, желающей оставаться всегда яркой - туфли-лодочки на широком каблуке. К ним можно смело носить штаны и белую "офисную" блузку с простыми аксессуарами. Также можно добавить красную сумку.
К тому же красная обувь отлично сочетается с джинсами и свитерами. Почему бы не надеть на вечеринку джинсы-скинные с яркой майкой, пиджаком и красными "челноками" на шпильке. Именно так вы будете смотреться эффектно.
Кроме того, прекрасной изюминкой полностью черного образа станет красная обувь.
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