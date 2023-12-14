Стилист показала 6 вариантов стильных зимних платьев: подойдут на любое событие

Варианты стильных зимних платьев

Эксперт развеяла миф и показала платья, которые легко впишутся в зимний гардероб с любой базовой обувью и верхней одеждой и не нуждаются в особых усилиях в стилизации.

Также такие платья будут уместны на рабочих и семейных праздниках.

Зимой лучше избегать тонких материалов. Отдавайте предпочтение более теплым, чтобы не простудиться.

Длина миди и макси в этот период времени самая оптимальная. Под такое платье лучше всего подойдут ботфорты или короткая обувь, но тогда не забывайте о теплых колготках.

Платья из теплых материалов требовательны, поскольку оптически увеличивают фигуру. С аксессуарами следует поэкспериментировать, чтобы выровнять пропорции - длинные серьги или колье подойдут.

Вязаное платье

Это универсальный вариант, который сочетается с ботильонами на каблуке или с ботинками. Верхняя одежда - дубленка или пуховик.

Вязаное стильное платье (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Теплое фланелевое платье

Такое теплое мини-платье подойдет под любую верхнюю одежду длины миди или макси.

Из обуви следует выбрать сапоги-трубы или ковбойские массивные ботиночки.

Теплое платье (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Молочное миди платье с драпировкой

Платье отлично сочетается с пуховиком, дубленкой или шубой.

Из обуви отлично подойдут сапоги, которые заходят под раздел платья.

Молочное медное платье (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Платье с контрастным воротником

Для такого платья следует выбрать сапоги-трубы или сокс-бутс с каблуками.

Платье миди с контрастным воротником (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Кожаное платье

Платье можно совмещать с водолазкой под низ и стилизовать по-разному. На верх можно надеть дубленку или шубу средней длины.

Кожаное платье (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Платье-свитер

Для такого платья лучше всего подойдут жокейские сапоги и грубые сапоги.

Платье-свитер (фото: instagram.com/nata_moskalenko)