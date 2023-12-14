Стилист показала 6 вариантов стильных зимних платьев: подойдут на любое событие

Часто в зимнем гардеробе есть платья, но они отходят на второй план, потому что холодно или не удобно. Стилист показала платья, которые отлично впишутся в зимний гардероб.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста Наталии Москаленко.
Эксперт развеяла миф и показала платья, которые легко впишутся в зимний гардероб с любой базовой обувью и верхней одеждой и не нуждаются в особых усилиях в стилизации.
Также такие платья будут уместны на рабочих и семейных праздниках.
Зимой лучше избегать тонких материалов. Отдавайте предпочтение более теплым, чтобы не простудиться.
Длина миди и макси в этот период времени самая оптимальная. Под такое платье лучше всего подойдут ботфорты или короткая обувь, но тогда не забывайте о теплых колготках.
Платья из теплых материалов требовательны, поскольку оптически увеличивают фигуру. С аксессуарами следует поэкспериментировать, чтобы выровнять пропорции - длинные серьги или колье подойдут.
Вязаное платье
Это универсальный вариант, который сочетается с ботильонами на каблуке или с ботинками. Верхняя одежда - дубленка или пуховик.
Теплое фланелевое платье
Такое теплое мини-платье подойдет под любую верхнюю одежду длины миди или макси.
Из обуви следует выбрать сапоги-трубы или ковбойские массивные ботиночки.
Молочное миди платье с драпировкой
Платье отлично сочетается с пуховиком, дубленкой или шубой.
Из обуви отлично подойдут сапоги, которые заходят под раздел платья.
Платье с контрастным воротником
Для такого платья следует выбрать сапоги-трубы или сокс-бутс с каблуками.
Кожаное платье
Платье можно совмещать с водолазкой под низ и стилизовать по-разному. На верх можно надеть дубленку или шубу средней длины.
Платье-свитер
Для такого платья лучше всего подойдут жокейские сапоги и грубые сапоги.
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