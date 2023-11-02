10 вещей, которые категорически не стоит одевать на работу зимой

Женщин всегда волнует вопрос, что надеть на работу. Легче, когда у компании существует определенный дресс-код. Однако если такого нет, то стоит знать, какие вещи носить на работу нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Insider .

Однослойная одежда

Зимой нельзя одевать одежду только в один слой.

Солистка Кэт Гриффин рекомендует носить под одежду термобелье. Такой вариант, по ее словам, "существенно поможет заблокировать идущий снаружи холод, но не добавят объема внутри".

Не стоит на работу легко одеваться зимой (фото: Freepik)

Юбки или платья без колготок

Зимой обязательно нужно носить колготки с платьем или юбкой. Это очевидно, когда вы выйдете на улицу в холод.

Черные колготки - отличный классический вариант. Колготки с рисунком или цветные подходят для более праздничного варианта.

Как одеваться зимой на работу (фото: Freepik)

Костюмы бежевого цвета

Американский стилист Брис Паттисон рассказал, что светло-коричневые и светло-серые костюмы должны быть в вашем гардеробе в течение весенних и летних месяцев.

Однако для зимы он считает их неуместными. Эксперт советует, что лучше подойдет темно-серый или темно-синий цвет.

Светло-бежевый костюм (фото: Freepik)

Праздничные свитера

Такие свитера - не часть офисной тематики. Такую одежду следует оставить для выходных. Все потому, что на работе они привлекают очень много внимания.

Праздничные свитера (фото: Freepik)

Угги

Такая обувь очень удобна, но лучше всего подходит для школы, но не как для офиса.

"Угги - это просто прославленные тапочки. А что такое тапочки? Они являются частью вашей пижамы. А профессионалы носят пижамы в офис? Нет", - говорят стилисты.

Девушка в уггах (фото: pinterest)

Летние ткани

Зимой в офисе может быть прохладно, поэтому следует избегать тонкой или хлопковой одежды. А также другие популярные летние ткани, в том числе лен и вискоза.

"Свитера из 100% хлопка на самом деле не теплые. Есть так много доступных мериносовых и кашемировых свитеров, которые гораздо теплее", - говорят эксперты.

Как не стоит одеваться в офис (фото: Freepik)

Снежные ботинки

Выносливые зимние ботинки не подходят для корпоративной среды.

Можно ходить на работу в снежных ботинках, но потом "сменить их на другую пару обуви, в которую можно переобуться в офисе".

Снежные сапоги (фото: Freepik)

Замшевая обувь

Замшевая обувь - не самый лучший выбор для зимы, ведь так их можно быстро испортить.

Лучше на улице носить сапоги, а в офисе переобуваться в замшевые туфли.

Замшевая обувь (фото: Freepik)

Огромные свитера

В официальной рабочей среде важно иметь аккуратную, сдержанную одежду.

Поэтому огромные свитера очень удобны, но они могут показаться неряшливыми или непрофессиональными.

Большие свитера (фото: Freepik)

Одеяла

Эксперты говорят, даже если в вашем офисе холодно, то не стоит использовать огромное одеяло. Это создаст не самый профессиональный вид.

Девушка в одеяле (фото: Freepik)