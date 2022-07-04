Стиліст назвала наймодніші спідниці літа 2022: як вибрати фасон під свою фігуру

Спідниця - базовий елемент гардеробу майже кожної жінки, особливо влітку. Але щоб виглядати стильно та актуально, важливо не тільки знати, що у тренді цього сезону, а й правильно підбирати спідницю під свою фігуру.
Стиліст-блогер watchingukraine розповіла в Instagram, як правильно вибрати фасон спідниці, та які моделі наймодніші цього літа.
І найголовніше правило - обирайте те, в чому ви відчуваєте себе впевнено та комфортно на всі 100%.
Кольорове міні
Класичний денім
Яскравий принт
Довжина максі
Спідниця-теніска
Мінімалістичний стиль
Світлий денім
Нагадаємо, раніше стиліст показав модні головні убори літа 2022.
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А ще писали, як вибрати ідеальний купальник під свій тип фігури.