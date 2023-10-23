RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стилист Кейт Миддлтон рассказал главный секрет ее идеальных локонов

Секрет локонов Кейт Миддлтон (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Принцесса Уэльская для многих пример стиля, красоты и изысканности. Ее поклонников очаровывают не только луки женщины, но и ее прическа.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каким секретным способом Кейт получает такие замечательные и модные локоны.

При подготовке материала были использованы источники: People.

Знаменитые локоны принцессы

Если постоянно наблюдать за супругой принца Уильяма на светских мероприятиях, то можно заметить, насколько она любит красивые накрученные локоны. Ровными свои волосы Кейт не так часто оставляет.

И можно понять почему, ведь именно локоны придают изысканность любому образу и позволяют женщинам выглядеть наряднее.

Знаменитые локоны Кейт Миддлтон (фото: Getty images)

Ван Кларк - стилист принцессы, управляющий своим одноименным салоном в лондонском районе Мэрилебон более 35 лет, расскрыл секрет локонов королевской личности. И, на удивление, он очень прост.

"Вам нужно использовать большие щипцы с дудками, утюжок или еще лучше использовать версию накручивания без нагревания, наматывая волосы на мягкие губчатые валики или даже на пояс для махрового халата - это техника, которую вы часто видите в TikTok. На самом деле ее очень легко сделать .По сути, это повторяет старую идею заворачивания волос в тряпочки, но это работает и сейчас", - рассказал стилист.

Знаменитые локоны Кейт Миддлтон (фото: Getty images)

Челка как у Кейт Миддлтон

Также Кларк не забыл вспомнить, как они с принцессой укладывают ее челку. Ведь всегда у нее есть объем и она очень аккуратно падает на лицо женщины.

"Я использую фен и круглую щетку. Только будьте осторожны дома, чтобы не набрать слишком много локонов. Внешний вид принцессы Уэльской изящный - челка должна выглядеть так, будто упала естественным образом", - объяснил стилист.

Челка принцессы Уэльской (фото: Getty images)

Принцесса Кейт, известная своим фирменным большим "прыгающим" волосами и еще в 2015 году дебютировала в более темном образе и носит его до сих пор.

"Это практический стиль и отличный вариант для мамы, у которой длинные волосы, ведущие напряженную жизнь и не имеющие времени - это немного изысканно", - говорит стилист принцессы.

Ранее мы рассказывали о том, что Кейт Миддлтон попала в неприятную ситуацию.

Также читайте как Кейт Миддлтон продемонстрировала трендовый костюм этой осенью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кейт Миддлтонтренди