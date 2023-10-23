Стилист Кейт Миддлтон рассказал главный секрет ее идеальных локонов

Знаменитые локоны принцессы

Если постоянно наблюдать за супругой принца Уильяма на светских мероприятиях, то можно заметить, насколько она любит красивые накрученные локоны. Ровными свои волосы Кейт не так часто оставляет.

И можно понять почему, ведь именно локоны придают изысканность любому образу и позволяют женщинам выглядеть наряднее.

Знаменитые локоны Кейт Миддлтон (фото: Getty images)

Ван Кларк - стилист принцессы, управляющий своим одноименным салоном в лондонском районе Мэрилебон более 35 лет, расскрыл секрет локонов королевской личности. И, на удивление, он очень прост.

"Вам нужно использовать большие щипцы с дудками, утюжок или еще лучше использовать версию накручивания без нагревания, наматывая волосы на мягкие губчатые валики или даже на пояс для махрового халата - это техника, которую вы часто видите в TikTok. На самом деле ее очень легко сделать .По сути, это повторяет старую идею заворачивания волос в тряпочки, но это работает и сейчас", - рассказал стилист.

Знаменитые локоны Кейт Миддлтон (фото: Getty images)

Челка как у Кейт Миддлтон

Также Кларк не забыл вспомнить, как они с принцессой укладывают ее челку. Ведь всегда у нее есть объем и она очень аккуратно падает на лицо женщины.

"Я использую фен и круглую щетку. Только будьте осторожны дома, чтобы не набрать слишком много локонов. Внешний вид принцессы Уэльской изящный - челка должна выглядеть так, будто упала естественным образом", - объяснил стилист.

Челка принцессы Уэльской (фото: Getty images)

Принцесса Кейт, известная своим фирменным большим "прыгающим" волосами и еще в 2015 году дебютировала в более темном образе и носит его до сих пор.

"Это практический стиль и отличный вариант для мамы, у которой длинные волосы, ведущие напряженную жизнь и не имеющие времени - это немного изысканно", - говорит стилист принцессы.