Стиль Елены Зеленской: как одевается первая леди и какие тренды выбирает

Как известно, гардероб Елены Зеленской преимущественно состоит из брючных костюмов, классических блузок, юбок и лаконичных аксессуаров. Ранее она также несколько появлялась в более неформальных образах в джинсах.

Какие тренды можно увидеть в образах Зеленской

Акцентные детали

В США Зеленская прилетела в классическом костюме черного цвета, который состоял из удлиненного пиджака и брюк прямого кроя. Заметная деталь ее образа - шелковый платок насыщенных цветов, который она аккуратно завязала вокруг шеи.

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для мероприятия "Обеспечение будущего детям: преодоление новых вызовов для мягкой силы" на полях Саммита будущего и 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН супруга главы государства выбрала костюм-тройку приглушенного песочного оттенка: широкие брюки со стрелками она дополнила рубашкой такого же оттенка и однобортным пиджаком с пуговицами контрастного цвета и карманами-обманками.

Елена Зеленская и Джилл Байден (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Также она дополнила жакет золотой брошью - они довольно часто бывают акцентной деталью в образах Елены. На этот раз она выбрала аксессуар под названием KVITKA от украинского ювелирного бренда Guzema.

К слову, Зеленская уже надевала эту брошь в феврале этого года. Украшение имеет благотворительную миссию - его в коллаборации с брендом создала Украинская школа политических студий (УШПС), а прибыль с продаж направлена ​​на учебную программу защитниц и ветеранок УШПС.

Образ первой леди (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для встречи с королевой Швеции она также выбрала сдержанный лук - костюм-тройку насыщенного синего оттенка с такой же брошью, но только из белого золота. Обе брошки разработаны по мотивам творчества украинского художника Георгия Нарбута и украшены бриллиантом.

Стильная деталь в луке (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Цвет бургунди

В Гарвардский университет, который считают одним из самых известных и престижных университетов Америки и всего мира, Зеленская отправилась в костюме насыщенного винного цвета, который также именуют бургунди.

Самый трендовый цвет осени 2024 (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди надела брюки прямого кроя и удлиненный пиджак с V-образным вырезом. Подчеркнуть линии талии супруга президента решила тонким ремнем, который она надела поверх жакета. Завершали образ туфли-лодочки с острыми носками и массивные серьги.

Елена Зеленская в Гарварде (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Широкие брюки

Практически все образы Зеленской - с широкими брюками или, как их еще называют, брюками палаццо.

Так, на встрече с президентом Америки Джо Байденом и его супругой Джилл Байден Елена Зеленская продемонстрировала стильный образ в контрастных цветах. Широкие брюки темного оттенка она дополнила молочно-белым жакетом. Также первая леди Украины украсила лацкан пиджака своей фирменной деталью - золотой брошью.

Зеленская с супругом и президентом и первой леди США (фото: instagram.com/olenazelenska_official)