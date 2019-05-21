Стихійне лихо: міста на Прикарпатті перетворилися на річки (фото, відео)

Західну Україну продовжує поливати дощами. Люди в соцмережах публікують відео із залитими потоками води містами і селами і продовжують сподіватися на швидке припинення негоди. Особливо від стихії страждає Прикарпаття.

В смт Солотвин Богородчанського району Івано- Франківської області, автотранспорт ледь пробирається вулицями, які перетворилися на бурхливі потоки.

Повінь на заході України (відео: YouTube/Ivan Machuk)

У селі Гвізд Надвірнянського району Івано- Франківської області через сильні дощі затоплює житлові будинки. Відео негоди опублікував Василь Будзак у Facebook.

Повінь на заході України (відео: facebook.com)

Вода суцільним брудним потік ллється через двори та вулиці.

Повінь на заході України (відео: facebook.com)

"Село Гвізд. 1:00 тому. Вчасно повернув назад. Боюся думати, що там зараз відбувається. Половину села вже затопило. Вода прибуває. Дощ крапає", - підписав відео очевидець.

Повінь на заході України (відео: facebook.com)

Повідомляється, що річки, які в результаті сильних злив 20 травня, вийшли з берегів, пошкодили також мости і дороги в Богородчанському, Кольському, Надвірнянському, Галицькому та Долинському районах Івано-Франківської області, повідомляє ДСНС.

На допомогу жителям були залучені майже сотня рятувальників в області, 20 одиниць техніки та 6 плавзасобів. Від стихії врятовано 35 осіб, з них 5 дітей; евакуйовано 25 осіб, з них 7 дітей; відбуксований 10 автомобілів (з них 2 автобуси, в яких перебувало 14 осіб).

Повінь на заході України (фото: facebook.com)

Вулиці в Калуші Івано-Франківської області стали річками. Автомобілі, що занурилися по самі фари в потоки, намагаються проїхати по ним. Про це повідомляє Ігор Зінкевич в Facebook.

Повінь на заході України (відео: facebook.com)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про потужний смерчі, який пронісся над селом у Чернівецькій області та повиривав дерева з корінням.

До речі, нещодавно ураган зніс 100 гектарів дерев під Житомиром. Смерч, який пронісся через Новоград-Волинський, Ємільчине і Городницю, нещадно понівечив ліс.