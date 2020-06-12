Стихія на заході України: регіон накрило страшними зливами та величезним градом

Погода в Україні в останні дні доставляє жителям чимало неприємностей. Сильні зливи, страшні грози, штормовий вітер і величезний град накриває майже щодня кілька областей країни.

У четвер, 11 червня, стихія обрушилася на захід України. У Чернівецькій області пройшов сильний град, який наробив дірки в будинках місцевих жителів і побив всі городи. У Львові вулиці перетворилися на річки через сильну грозу зі зливою, а на Закарпатті підтопило будинки, зруйнувало 4 мости та розмило дорогу.

Чернівецька область

У Новоселицькому районі випав град розміром з куряче яйце. Місцеві жителі розповіли, що в області вирувала злива і штормовий вітер. Негода розгулялася в селищі Довжок, Шишківці, Берестя і Малинівка.

"Пошкодило городину, з Довжка повідомляють про продірявлених дахи. Втрати поки підраховують", - повідомила на своїй сторінці у Facebook місцева журналістка Ганна Вакарчук.

Львівська область

Львів у четвер залило сильним дощем. Гроза вирувала протягом години та встигла наробити біди в місті та околицях. Вулиці міста перетворилися на річки, у багатьох районах впали дерева, а Брюховичах дерево впало на дачний будиночок і вбило молоду дівчину, яка в ньому перебувала.

Закарпатська область

У Довжанському районі негода підтопила понад 40 будинків, зруйнувала 4 мости та 100 метрів берегової лінії потоку Мочарний. Також пошкоджено дорожнє покриття протяжністю 2 км.

Закарпатську область залило сильними дощами

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Рівненській області розбушувалася стихія і випав гігантський град.

А також ми розповідали про те, що на український курорт обрушився торнадо і град.