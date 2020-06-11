ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні випав град-гігант: вражаючі фото і відео

STYLERЖиття    11.06.2020 - 11:42
В Україні випав град-гігант: вражаючі фото і відео
Під Рівним випав великий град (колаж РБК-Україна)

У Рівненській області град досяг розмірів курячого яйця

У Рівненській області сильний град став частим гостем для місцевих жителів. 10 червня крижані опади знову не порадували людей. Особливо постраждали ті, хто піклується про свій врожай, адже град гігантських розмірів повністю його знищив. Про це повідомляє "Радіо Трек".

Зокрема, в селах під рівним випали величезних розмірів опади, які побили квіти і овочі. Подекуди розмір градин досягав волоського горіха. А в селі Могиляни Острозького району він досяг розмірів курячого яйця.

У соціальних мережах люди діляться фотографіями і відео природного явища.

Наголошується, що від негоди постраждали Переділи, Оженин, Могиляни, Острог.

В Україні випав град-гігант: вражаючі фото і відеоВ Україні випав град-гігант: вражаючі фото і відеоУ Рівненській області випав гігантський град (фото із соціальних мереж)

Град у Рівненській області (відео: YouTube)

На кадрах відео можна спостерігати, як великий град падає з неба і стукає по дахах будинків. Його розміри дійсно вражають.

Як ми раніше писали, град останнім часом часто випадає і у Львівській області, але Рівненська все одно поки що залишається рекордсменом за крижаних опадів.

Читайте також, як сильна злива за кілька хвилин перетворив місто Мукачево у Венецію.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Град
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся