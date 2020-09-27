Стихія може чарувати: мережу підкорило фото Львова після потужної зливи

Погода в західних областях України почала змінюватися ще ввечері 26 вересня. У Львові та деяких інших містах пройшли потужні зливи, які призвели до поломки ліній електропередач в більш ніж 100 селищах. Попри це, жителі західної столиці України публікують захоплені фотографії Львова в соціальних мережах.

Один з користувачів зазначає, що вже 27 років чекав знаменитий львівський дощ, щоб по-новому побачити сяючий вночі місто.

"Вперше за 27 років застав знаменитий львівський дощ", - підписав фотографію користувач Twitter під ніком KUZMIN.

Погода у Львові принесла дощ з 26 на 27 вересня (фото: twitter.com/andriikuzmin)

Варто відзначити, що жителі постраждалих селищ не дуже активно діляться фотознімками пригод.

Нагадаємо, в неділю, 27 вересня, в Україні через негоду знеструмлено 107 населених пунктів. Найбільше таких населених пунктів у Львівській та Вінницькій областях. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також РБК-Україна писало, що через негоду на заході рівень води у річках може піднятися на 1,5 метра. Такі явища очікуються в річках Карпатського регіону.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про сильні пориви вітру, які можуть досягати 20 метрів за секунду.