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Через негоду на заході рівень води у річках може піднятися на 1,5 метра

Україна , Субота 26 вересня 2020 12:48
Через негоду на заході рівень води у річках може піднятися на 1,5 метра
Фото: рівень води в річці (if.dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

У найближчі два дні на заході України може піднятися рівень води в річках на 1,5 метра. Можливе формування значного схилового стоку.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Такі явища очікуються в річках Карпатського регіону.

"27-28 вересня, у зв'язку з очікуваними значними дощами, місцями сильними зливами, в річках Карпатського регіону очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,5 метра. При сильних зливах у гірських районах можливе формування значного схилового стоку і локальних селевих потоків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 вересня в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. В Карпатському регіоні ймовірність пожеж буде нижчою.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні на заході України очікуються дощі та грози. Температура повітря опуститься до +18+20 на Закарпатті, в інших західних регіонах буде від +20 до +24 тепла.

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