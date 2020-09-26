Синоптики попередили про сильні пориви вітру

Фото: негода в Києві (РБК-Україна)

У Києві та Київській області завтра очікуються сильні пориви вітру. Вони можуть досягати 20 метрів за секунду.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, по Києву та Київській області протягом доби 27 вересня пориви вітру 15-20 метрів за секунду", - йдеться в повідомленні.

Також повідомлялося, що через негоду на заході рівень води у річках може піднятися на 1,5 метра.

Нагадаємо, 26 вересня в Україні синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. В Карпатському регіоні ймовірність пожеж буде нижчою.

Відзначимо, сьогодні в столиці буде суха погода. Вдень очікується від +24 до +26 тепла, вночі +13+15 градусів.

Також РБК-Україна писало, що у Києві знову зафіксували антирекорд за новими випадками COVID-19. З початку пандемії в столиці заразилися вже 21 492 особи.