Вірші, як терапія: автор "Буде тобі, враже" про створення свого хіта

Вірш "Враже" Людмили Горової підірвав Інтернет ще навесні. Українську поетесу почали називати другою Ліною Костенко і слова вірша поклали на музику. Пісня стала справжнім гімном всіх українських відьом і чарівниць.

Як було створено цей вірш і в чому його магічна сила - читайте в матеріалі нижче.

Вперше вірш "Буде тобі, враже" Людмили Горової з'явився на просторах інтернету 22 квітня 2022 року. Твір за лічені години став хітом і слова вірша українські жінки завчили фактично напам'ять.

Сію тобі в очі,

Сію проти ночі.

Буде тобі, враже,

Так, як Відьма скаже.

Скільки у святу землю

Впало зерен жита —

Стільки разів буде

Тобі, ворожі вбито.

Скільки, враже, півень

Вночі кукуріка —

Стільки днів у тебе

Доживати віка.

Богові - Боже.

Ворогу - вороже.

Буде тобі, враже,

Так, як Відьма скаже.

Скільки зробиш, враже,

Кроків по Вкраїні -

Стільки твого ляже

Роду в домовині.

Стані на півсвіту

Чорного пристріту,

Буде тобі, враже,

Так, як Відьма скаже.

Писанку розпишу,

Люльку заколишу,

Матір твою, враже,

Без дітей залишу,

Батька твого, враже,

Смертю заспокою,

Жінку твою, враже,

Висушу ганьбою.

Богові Боже

Ворогу - вороже

Буде тобі, враже,

Так як Відьма скаже.

Як просію горе

Крізь дрібненьке сито -

Станеш ти про пекло

Господа просити.

Та не буде, враже,

Смерть твоя легкою.

Та й у смерті, враже,

Не знайдеш спокою.

Слово моє липке,

Слово моє кріпке,

Буде тобі, враже,

Так, як мати скаже,

Буде тобі, враже,

Як дружина скаже,

Буде тобі, враже,

Як дівчина скаже,

Буде тобі, враже,

Як дитина скаже,

Буде тобі, враже,

Так.

Як.

Відьма.

Скаже.

А потім слова пісні поклали на музику, і пісня "Враже" від Енжі Крейди стала також хітом. Її стали називати справжнім заклинанням, яке обрушують на голови ворога.

І дійсно - жорсткі слова і зачаровуюча музика нагадують закляття проти російських окупантів, яким потрібно боятися ступати на українські землі.

До речі, вірш вже було переведено на англійську мову. І зараз слова вірша, а також пісню використовують українці в усьому світі.

Як розповіла Людмила Горова в ефірі Hromadske, цей вірш був написаний як терапія - для самої себе. Саме так поетеса намагалася впоратися з болем.

"Вірш "Враже", який став дуже гарною піснею, став першим моїм таким популярним твором. Для мене це було несподівано. Писався він в дуже "чорний" період, коли широко відкрилося те, що роблять росіяни на окупованих територіях. Говорити про це прямо, без метафор було неможливо важко.

Ми всі були в страшному заціпенінні. Особливо ті, хто не міг відразу дати "отвєтку" ворогові. Це як я. тому я писала "Враже" як терапію для себе. Так я намагалася впоратися з болем. Іншого способу висловити свої почуття не було. Виявилося, що цей вірш став терапевтичним не тільки для мене", - розповіла Людмила Горова.

Поетеса підкреслює, що замовчування або накладання табу на якісь почуття може призвести до особистісної катастрофи різних масштабів. І ми всі маємо право на вираження своїх емоцій.