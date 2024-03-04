Стерильность - не на пользу: 6 важных правил, которых нужно соблюдать на кухне

Самым грязным местом в доме может быть кухня. Бактерии прячутся повсюду, даже там, где вы не ожидаете. Они размножаются бистро и могут спровоцировать разные заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Микробиолог и кандидат медицинских наук Елена Ливинская рассказала, что чистота - это хорошо, но стерильность - не на пользу. К тому же ее практически невозможно добиться.

Когда мы пытаемся дезинфицировать поверхности вокруг нас, некоторые бактерии действительно исчезают, однако на их место всегда приходят другие - более устойчивые и, возможно, более опасные.

Поэтому не стоит увлекаться средствами с дезинфицирующим эффектом. Вместо обычной воды или мыльного средства (при необходимости) будет вполне достаточно. Не стоит отдавать предпочтение средствам, обещающим "убить все микробы".

Что следует принимать во внимание

Следует быть особенно внимательными с сырым мясом, рыбой и яйцами - для них всегда должна быть отдельная посуда и доски, которые затем тщательно мыть с моющим средством.

В сыром виде эти продукты могут включать в себя потенциально опасные микроорганизмы, в частности бактерии фекального происхождения. Этому способствуют условия получения и обработки мяса, яиц и рыбы.

Во время приготовления блюд кладем эти продукты в отдельную посуду, которую затем тщательно моем. Также нет особого смысла мыть в раковине мясо перед приготовлением - бактерии с него все равно не смоются, вместо этого разбрызгаются больше по поверхностям.

Чем опасна плесень на продуктах

Признаки плесени, которую мы видим на продуктах - очень маленькая часть большого мицелия, которым уже порос хлеб, овощ или банка с соусом. Отрезать пораженный кусок - не вариант, поскольку пораженная грибом часть зацветшего продукта значительно больше.

Если "зацвело" варенье, то следует выбрасывать всю банку. Это не только невкусно, но и может быть опасно, ведь некоторые штаммы плесени продуцируют токсины, которыми можно отравиться.

Кухонные полотенца меняем часто

В зависимости от режима нашей активности на кухне, а также от продуктов, с которыми мы имеем дело, полотенца могут загрязняться по-разному.

Однако, как правило, в процессе "кухонной" деятельности все вытирают об рушники не всегда тщательно вымытые руки. Особенно это актуально, когда имеем дело с яйцами, мясом и рыбой.

Кухонные губки просушиваем и регулярно меняем

1 кубический сантиметр губки может содержать в 7 раз больше микроорганизмов, чем живущих людей на планете.

Губки всегда влажные и содержат остатки пищи. Поэтому кухонные губки следует регулярно менять (по крайней мере, раз в неделю), хорошо вымывать и, самое главное, просушивать: губка не должна лежать мокрая на дне раковины.

Регулярная уборка в холодильнике

Важно регулярно избавляться от несвежих и испорченных продуктов, особенно содержащих плесень.

Температура в холодильнике достаточно низкая, чтобы размножение большинства микроорганизмов существенно замедлялось.

После того, как вы избавились от испорченных продуктов, за ними следует обязательно убрать, чтобы споры плесени не портили другие продукты.

Качественные специи от надежных поставщиков

Специи частенько бывают источником микробиологического загрязнения. Они могут содержать тяжелые металлы и посторонние вещества.

Надо быть внимательными к происхождению пряностей и виду, в котором они продаются. Отдавайте предпочтение специям, проходящим предварительную термообработку. Особенно это актуально при добавлении специй в готовые блюда.