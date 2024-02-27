Эти продукты никогда не следует оставлять на кухонной столешнице

Во время приготовления пищи нужно иметь все, что необходимо под рукой. Расположение специй возле плиты и разделочной доски рядом может сэкономить время. Однако есть предметы, которые категорически нужно убрать с кухонной столешницы.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о вещах, которые нельзя оставлять на столешнице после приготовления пищи.

Джеммы и варенье

Неоткрытую банку с джемом или вареньем можно безопасно хранить без охлаждения до 12 месяцев.

Однако если вы уже открыли консервацию, то храните ее в холодильнике, чтобы избежать развития плесени и бактерий.

Остатки пищи

После еды все остатки со столешницы также нужно убрать в холодильник в течение двух часов. Все для того, чтобы избежать риска пищевого отравления.

Свежие продукты всегда следует хранить в холодильнике.

Яйца

Такой продукт при комнатной температуре можно оставить примерно на два часа. Если оставить дольше, то они испортятся и можно отравиться.

По данным Центра безопасности яиц, если ты оставила яйца без холодильника на ночь, они больше не числятся безопасными для потребления.

Несмотря на все усилия, столешницы являются магнитами для пыли, брызг пищи и другой невидимой грязи. Покидая посуду на столешнице, это может повысить риск попадания болезнетворных микроорганизмов в пищу, повышая риск пищевых заболеваний.

Если у вас есть домашние животные, особенно кошки, они могут регулярно ходить по вашим столешницам, оставляя шерсть.

Однако домашние животные - не единственная или даже не самая плохая опасность заражения. Есть еще мыши и насекомые, которые обычно более активны ночью. Мыши могут переносить вирусы и бактерии, потому хранение посуды помогает защитить вас.