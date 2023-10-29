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Google встроил искусственный интеллект в онлайн-карты: какие возможности добавились

Воскресенье 29 октября 2023 06:40
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Google встроил искусственный интеллект в онлайн-карты: какие возможности добавились Фото: Google встроил искусственный интеллект в карты (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Google встроил искусственный интеллект (ИИ) в свои онлайн-карты. Он позволяет пользователям перемещаться по локациям, прежде чем туда отправиться, а также создает более подробные карты для автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог компании.

Карты Google используют искусственный интеллект для создания захватывающего представления о том, куда вы направляетесь, и для улучшения маршрутизации. Функции Immersive View и Lens дают пользователям полное представление о том, как добраться до пункта назначения и как он будет выглядеть, когда они туда доберутся.

Immersive View формирует трехмерное изображение маршрута, которое можно просмотреть, прежде чем отправиться в путь. Он обеспечивает пошаговые инструкции и обзор дороги с помощью дрона. Он также может моделировать такие вещи, как движение транспорта и погодные условия, чтобы дать точное представление о том, с чем пользователь столкнется в путешествии.

Эта функция объединяет миллиарды изображений Street View и аэрофотоснимков для создания фотореалистичного 3D-изображения местности. Сначала эта функция будет доступна в ограниченном количестве мест, включая Амстердам, Барселону, Дублин, Флоренцию, Лас-Вегас, Лондон, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Сиэтл, Токио и Венецию.

Развитие сервисов искусственного интеллекта

В 2022 году искусственный интеллект начал стремительно развиваться. Толчком для этого стал релиз бота ChatGPT, который начали активно использовать во множестве сфер. Поэтому страны прибегают к регулированию отрасли искусственного интеллекта.

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект. Известно, что Сенаторы США проводят секретные брифинги по этому вопросу.

Также Европейский Союз готовит исторический закон, регулирующий использование ИИ. Подробнее о том, какие ограничения искусственного интеллекта планируют ввести, - в материале РБК-Украина.

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