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Стереотипы об украинском языке, которые навязала нам российская пропаганда

Каковы стереотипы об украинском языке (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Об украинском языке сложилось множество стереотипов, связанных с возникновением и развитием, часть из них была придумана российской пропагандой. Некоторые из них бытуют в нашем обществе до сих пор. Часто именно из-за них некоторые украинцы не хотели им общаться.

Об этом рассказал филолог Андрей Шимановский на своей странице в Instagram.

Стереотип о происхождении от русского

Украинский язык выделился от восточнославянской подгруппы балто-славянской ветви индоевропейских языков. В Киевской Руси простой люд разговаривал на древнеукраинском языке, или на древнерусском народном языке. Это совсем не русский, а преемник праславянского языка, из диалектных массивов которого возникли украинский, белорусский и русский.

Язык диалектов и суржика

Все славянские языки имеют диалекты, например в белорусском есть трасянка. Суржик преимущественно появился из-за агрессивной советской политики и вследствие влияния русского языка путем размывания нормативных норм в произношении, спряжении, употреблении слов и фразеологизмов.

Несмотря на запреты и перекручивание, украинский язык смог сохранить индивидуальные черты. К ним относятся:

  • буквы ї, є, ґ
  • префиксы "якнай"-, "щонай"-
  • ласкательные формы наречий

Это является подтверждением существования отдельного украинского литературного языка, который не лишен региональных особенностей.

Близкое родство с русским

Значительная часть украинцев являются билингвами и понимают русский язык, потому что вынужденно слышала его или изучала во времена СССР. А вот россияне, которые никогда не изучали или не слышали украинский, не понимают его, или понимают не полностью, или понимают неправильно.

В лексическом составе ближе всего к украинскому языку:

  • белорусский язык - 84% общей лексики
  • польский - 70% общей лексики
  • словацкий - 68% общей лексики
  • русский - 62% общей лексики

Восток Украины "всегда" говорил по-русски

Агрессивная языковая политика оказала влияние на часть Украины, которая входила в ее состав. На землях Украины, которые принадлежали к составу Австро-Венгерской империи, было меньше ограничений по поводу использованию украинского языка.

Несмотря на запрет, украинский язык смог сохранить самобытные элементы и является родным для более 70% украинцев (скриншот)

Русификация востока способствовала вынужденная миграция через коллективизацию, раскулачивание, голодомор, индустриализацию, репрессии и Вторую мировую войну. Языковая политика времен застоя уменьшила количество и качество украиноязычных изданий и вытеснила украинский из большинства сфер жизни.

Трудовые мигранты в СССР использовали русский как основополагающий для коммуникаций. Как результат - украинская постепенно выходила из употребления на бытовом уровне. Именно это и привело к доминированию русского языка, особенно в городах.

Там это стало следствием языковой политики в высшей школе и "закрепощения" селян: до конца 60-х годов у селян забрали паспорта, и уехать они не имели права без разрешения председателя колхоза/совхоза даже на учебу.

Раньше мы рассказывали о том, каких украинских слов так боялась советская власть, что изъяла их из словарей.

Читайте также о том, какие украинские слова ошибочно считают русскими.

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