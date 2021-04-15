Степанов висловився про посилення карантину на травневі свята: буде особливий режим

При цьому він наголошує на важливості, щоб введені обмежувальні заходи дотримувалися повною мірою всіма громадянами.

"Ми зараз в Києві бачимо позитивну динаміку, як і в цілому по країні. Два тижні тому я говорив, що ми 15 квітня вийдемо на пік", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, щоб у Києві тривала позитивна динаміка і "щоб ми 30 квітня зробили пом'якшення карантину" - потрібно не порушувати діючі обмежувальні заходи.

"Все залежить від нас усіх, без перебільшення. Якщо одна частина киян дотримується встановлених правил, а інша - ні, тоді досить важко знизити рівень захворюваності та госпіталізації", - сказав Степанов.

Також чиновник пояснив, чи буде МОЗ рекомендувати жорсткі обмеження на Великодні та травневі свята.

"Для нас важливо, щоб виконувались ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим, ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти за можливості, великі скупчення людей", - розповів він.

Степанов також звернув увагу, що британський і південноафриканський штами, які циркулюють в Україні - "надагресивні", і призводять до "дуже тяжкого перебігу хвороби".