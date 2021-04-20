Степанов висловився про ослаблення карантину на Великдень: "є стриманий оптимізм"

В Україні поліпшується ситуація з COVID-19, і більшість регіонів, де діють найжорсткіші карантинні обмеження, ближче до Великодніх і травневих свят повинні вийти з "червоних" зон.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає ТСН.
За словами чиновника, посилювати заборони до Великодня, який цього року святкуватимуть 2 травня, відомство не має наміру - як і послаблювати.
"Діятимуть ті обмеження, які вже введені в певному регіоні", - зазначив він.
Також Степанов розповів, що нині, як і прогнозували в міністерстві, Україна подолала пік захворюваності на COVID-19.
"Зараз ми спостерігаємо зменшення кількості хворих. За минулий тиждень було зафіксовано майже на 14 тисяч менше інфікованих, ніж це було на позаминулому тижні", - пояснив глава МОЗ.
Він поділився "стриманим оптимізмом", що ближче до Великодня більшість регіонів України перебуватимуть у "жовтій" або "помаранчевій" зонах карантину.
При цьому міністр особливо наголошує на важливості дотримання діючих правил і рекомендацій щодо профілактики зараження на коронавірусну хворобу.
"Водночас дуже важливо дотримуватись усіх без виключень правил, які діють в нашій країні. А це: масковий режим, уникати масового скупчення людей", - розповів Степанов.
У цьому контексті чиновник додав, що МОЗ також "розраховує на нашу Церкву", щоб священнослужителі з розумінням поставилися до ситуації та "організували безпечне святкування Великодня".
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко зробив заяву, що в столиці на Великдень і травневі свята вводитимуться спеціальні обмеження.
Також ми писали про те, що заступник голови МОЗ Віктор Ляшко зробив важливу заяву про локдаун на Великдень і травневі свята.