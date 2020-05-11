Степанов зробив заяву про безкоштовні пологи в Україні

Пологи в Україні не можуть бути безкоштовними для всіх, через те, що не всі жінки народжують природним шляхом і в деяких можливі ускладнення при процесі. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За словами міністра, безкоштовні пологи - це означає, що жінка ні за що не платить, а це нереально, якщо у породіллі існують патології, або потрібно хірургічне втручання.

"А ви впевнені, що в такому випадку, враховуючи те, що плата залишається на рівні 7-8 тисяч гривень, то ніяких неформальних платежів не буде, тому що ці тарифи не передбачають якогось істотного збільшення зарплати на пологах. Я не впевнений, що таке може бути. Чи Не так?" – зазначив Степанов в інтерв'ю ТСН.

Степанов зазначив, що в рамках медреформи закладався тариф у 8136 гривень 3 копійки, але це означало, що жінка народжує фізіологічно.

"Але життя інша – часом бувають патологічні пологи, купа різних діагнозів, коли треба рятувати жінку й дитину, яка народилася, іноді буває кесарів, і багато-багато інших речей. І це набагато більше коштує, ніж 8136 гривень 3 копійки. Таке життя", – сказав міністр.

За словами Степанова, в перинатальних центрах в більшості своїй пологи відбуваються патологічні та лікарі не можуть забезпечувати породіль ліками. Жінки повинні купувати їх своїм коштом.

Раніше в НСЖУ розповіли, що в звичайний пакет пологів входить: весь пакет медичної допомоги для породіллі, включаючи за необхідності складні ситуації і кесарів розтин.