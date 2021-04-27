Карантин в Україні: які обмеження будуть на Великдень
Карантин на Великдень в Україні (Колаж РБК-Україна)
Великдень українці святкуватимуть знову в умовах пандемії. Однак уряд вирішив не вводити додаткові обмеження на свята. У МОЗ дали рекомендації про відвідування церков на Великдень і попросили жителів України суворо їх дотримуватися.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у вівторок, 27 квітня.
Глава МОЗ повідомив, що уряд зустрівся з Радою Церков і релігійних організацій, щоб скоординувати рекомендації щодо дотримання карантинних обмежень на Великдень.
Які обмеження діятимуть
- Тривалість богослужінь рекомендують скоротити.
- Двері в храмах і ворота біля церков зафіксувати, щоб вони залишалися відкритими.
- При здійсненні обрядів тимчасово заборонити фізичні контакти: поцілунки ікон, хрестів і святинь.
- Виключити відвідування служб літніми людьми та людьми з хронічними захворюваннями по максимуму.
- На богослужіннях та обрядах рекомендується присутність по одному члену сім'ї.
- Під час обряду освячення великодніх кошиків необхідно бути в масці.
- На святкові вихідні рекомендується обмежити контакти.
- Уникати масових скупчень людей, носити маски та дотримуватися особистої гігієни.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Києві можуть прийняти рішення про вихід з "червоної зони".
А також ми розповідали про те, що глава МОЗ Максим Степанов попередив українців про наступну хвилю коронавірусу в Україні та назвав дати.