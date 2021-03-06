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Далай-лама отримав щеплення вакциною Covishield, яку купила Україна

Новость на русском → Індія, Субота 06 березня 2021 15:24
Далай-лама отримав щеплення вакциною Covishield, яку купила Україна Фото: вакцинація Далай-лами (кадр відео)
Автор: Дмитро Левицький

Духовний лідер Тибету Далай-лама в суботу, 6 березня, отримав перше щеплення вакциною від коронавірусу Covishield. Це вакцина розробки Oxford/AstraZeneca, яка виготовляється на індійському заводі Serum Institute.

Про це повідомило агентство Associated Press.

Далай-лама, якому 85-років, вакцинувався в лікарні в містечку Дхармсала на півночі Індії. Після вакцинації за Далай-ламою спостерігали лікарі протягом 30 хвилин.

Після щеплення від коронавірусу Далай-лама закликав всіх людей бути сміливими і пройти вакцинацію.

"Щоб запобігти деяким серйозним проблемам, ця ін'єкція дуже і дуже корисна", - сказав він.

Разом з Далай-ламою щеплення від коронавірусу вакциною Covishield зробили ще десять людей, які проживають в його резиденції.

Нагадаємо, Україна також придбала вакцину Covishield від Oxford/AstraZeneca для щеплення населення. Станом на сьогоднішній ранок в Україні першу дозу вакцини отримали вже понад 15 тисяч громадян.

Як писало РБК-Україна, щеплення від коронавірусу отримав і президент Володимир Зеленський. Процес його вакцинації проходив в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

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