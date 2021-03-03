Генетична зброя, яка призводить до безпліддя: МОЗ спростувало міфи про вакцинацію від COVID-19

У міністерстві охорони здоров'я України констатували, що в світі існує недовіра до вакцин від коронавірусу, однією з причин якої є поширення неправдивої інформації про щеплення. У відомстві розповіли про найпоширеніші міфи і надали спростування.

У міністерстві звернули увагу, що в історії сучасної медицини і фармацевтичних розробок "ще не було настільки прискіпливої уваги до окремого лікарського препарату", як до цих вакцин від COVID-19.

Також у МОЗ закликали пам'ятати, що правдиву та вичерпну інформацію про вакцини можуть надати тільки медики.

"Не довіряйте неперевіреним джерелам, дотримуйтеся інформаційної гігієни. І знайте, що вакцинація – це важливий крок до збереження здоров'я і життя", - йдеться в публікації.

Популярні фейки про вакцини від коронавірусу і чому не варто їм вірити:

Міф: Люди заразилися COVID-19 в результаті вакцинації

Спростування: Неможливо заразитися COVID-19 від вакцин, оскільки жодна з них не містить живого вірусу, здатного викликати хворобу. Вакцини вчать нашу імунну систему розпізнавати і боротися з коронавірусом. Іноді цей процес може викликати такі симптоми, як лихоманка. Вони нормальні та є ознакою того, що організм створює захист від вірусу. Якщо незабаром після вакцинації ви все ж таки отримали позитивний тест на COVID-19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані коронавірусом, але не знали цього.

Міф: Вакцина Pfizer призводить до безпліддя у жінок

Спростування: Поширюється твердження, що нібито вакцина Pfizer/BioNTech навчить імунну систему організму атакувати білок синцитин, який бере участь у формуванні плаценти, а це, своєю чергою, призведе до безпліддя в жінок. Насправді якщо вакцина може викликати імунну відповідь проти плацентарного білка, те саме відбувалося б під час захворювання на COVID-19. Це означало б, що мільйони жінок дітородного віку по всьому світі, які перенесли COVID-19 за останній рік, не можуть мати дітей. А це неправда.

Міф: мРНК-вакцини — генетична зброя, яка змінює наші гени

Спростування: мРНК-вакцини від COVID-19 ніколи не потрапляє в ядро клітини, де розташована наша ДНК. Це означає, що мРНК не може впливати чи взаємодіяти з нашою ДНК будь-яким чином. Натомість мРНК-вакцини працюють із природними захисними силами організму, щоб безпечно виробити імунітет до COVID-19.

Міф: У світі зафіксовані випадки смерті в результаті вакцинації проти COVID-19

Спростування: У середині січня з'явилися повідомлення, що невдовзі після вакцинації Pfizer/BioNTech у Норвегії померли 33 людини у віці 75 років і старше. Мережею також поширюється інформація про випадки смерті літніх осіб чи медперсоналу в інших країнах. Аналіз, здійснений Всесвітньою організацією охорони здоров’я, засвідчив, що летальні випадки відповідають очікуваному рівню смертності від різних причин для людей цього віку і немає підстав вважати, що вони пов'язані з вакцинацією. ВООЗ наразі не зафіксувала жодного випадку смерті після щеплення вакциною проти коронавірусу, заявляє експертка організації Маріанджела Сімао.

Міф: Вакцина Covishield - це "генерик", який не має нічого спільного з вакциною Oxford/Astrazeneca

Спростування: Це неправда - Covishield виготовляють в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute of India) за ліцензією AstraZeneca. По суті, Covishield - це та сама вакцина AstraZeneca, тільки виготовлена на індійському заводі. Вона схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Канада, Європейський Союз та Індія. В Україні теж ретельно вивчили всі документи, які надав виробник, та 22 лютого 2021 р. зареєстрували цю вакцину для екстреного застосування.

Міф: Вакцина проти коронавірусу спричиняє розсіяний склероз

Спростування: Насправді лише в єдиному випадку при випробуванні вакцини AstraZeneca повідомили, що у волонтера виявили розсіяний склероз, в іншому - запалення спинного мозку. В обох випадках експерти дійшли висновку, що хвороба не мала стосунку до вакцинації.

Міф: Вакцини Pfizer і Moderna спричиняють сильний анафілактичний шок

Спростування: Насправді сильну алергічну реакцію після вакцинації фіксують лише в одному випадку на сотні тисяч вакцинованих. За даними Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США, протягом десяти днів зі старту в США масової вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech зафіксували 11,1 випадку важких алергічних реакцій на мільйон введених доз. У більшості пацієнтів, які їх мали, у минулому була тяжка алергія на інші ліки. У США під час щеплень вакциною Modernа зареєстрували 2,5 випадки алергічних реакцій на мільйон доз.