Степанов пояснив, чому карантин посилять вже після свят: ми - в Україні!

Уряд вирішив посилити карантин вже після новорічних і різдвяних свят, враховуючи ряд факторів, серед яких - специфіка дотримання в Україні обмежувальних заходів.

Про це глава МОЗ України Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Чиновник наголосив, що з точки зору епідеміології запровадження повного жорсткого карантину стало б ефективним засобом у боротьбі з епідемією і дозволило б розірвати ланцюжок передачі хвороби.

"Але ми живемо в Україні! І ми бачимо, як іноді виконуються ті обмеження, які ми вводимо. Є наша ментальність. Ми розуміємо, що якщо жорсткий карантин вводиться в якихось європейських країнах - його дотримуються... Ми розуміємо, що в нашій країні, іноді, коли написано, що ресторан повинен працювати до 22:00, але ми бачимо роботу до 01:00, і так далі", - розповів Степанов.

Міністр також відзначив економічну ситуацію, з якою стикнулись підприємці та звичайні громадяни.

"Тому ми завжди балансуємо і намагаємося знайти баланс між епідеміологічними заходами, які впливають на поширення COVID-19, та звичайним життям", - пояснив він.

Чиновник заявив, карантин вихідного дня, попри певну критику в суспільстві, "дійсно спрацював", хоча в МОЗ і не отримали "такого максимального ефекту, на який розраховували".

Степанов розповів, що вибір дат посилення карантину - з 8 по 24 січня 2020 року - обумовлений прогнозами щодо зростання кількості хворих на коронавірус, а також на грип.

"Ми дивилися по наших розрахунках, як зростатиме кількість хворих. Крім того, для нас було важливо провести плановий строгий карантин до кінця січня. Адже наприкінці січня - початку лютого у нас починається зростання кількості хворих на грип. Це респіраторне захворювання, яке має такі самі ускладнення, як і COVID-19, пов'язані з пневмонією - і це додаткове навантаження на нашу медичну систему. Тож нам треба підійти з мінімально можливими цифрами захворюваності на COVID-19", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що українці різко відреагували на введення локдауну у січні - в мережі посипалися критичні коментарі після такого рішення про посилення карантину.

Також ми писали про те, що лікар назвав терміни закінчення пандемії та заявив, що Україні загрожує три хвилі COVID-19.

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про те, наскільки готова інфраструктура України для проведення масової вакцинації.

Максим Степанов

Також біолог-генетик Олександр Коляда розповів про технології, які використовувалися при створенні вакцин проти коронавирусу.

Олександр Коляда

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