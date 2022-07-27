Стефанія і Джавеліна, Артур-Байрактар і Северус: які імена українці тепер дають дітям

У відомстві розповіли, які імена найчастіше давали своїм діткам українці в першому півріччі 2022-го, а також озвучили незвичайні вибори батьків.

У Мін'юсті при цьому зауважують, що аналіз статистику останніх років дозволяє зробити висновок, що більшість українців при виборі імен для своїх малюків надають перевагу все ж таки традиційним іменам.

Всього ж у першій половині цього року було зареєстровано народження 104 905 діток в Україні, додають у міністерстві.

Найпопулярніші жіночі імена новонароджених за лютий-липень:

Анна, Софія, Марія, Вікторія, Анастасія, Соломія, Олександра, Поліна... і ще - Стефанія, про яку говорилося вище.

Як найчастіше називали новонароджених хлопчиків в лютому-липні:

Артем, Олександр, Максим, Богдан, Марк, Дмитро, Михайло.

Які незвичайні імена дають українці дітям

"Але не всі новоспечені батьки віддають перевагу простоті та лаконічності. Багато хто хоче виділитися і дати дитині ім'я "не як у всіх". До того ж під час війни з'явилося багато нових слів у медіапросторі, зокрема, пов'язані з новими видами зброї, за допомогою якої наша армія успішно знищує рашистів. Ними й нарікають малят породіллі", - розповідають у Мін'юсті.

Незвичайні жіночі імена:

Аделіна-Джавеліна, Джавеліна, Квітослава, Дзвенислава, Червонка, Йордана, Євангеліна, Чіамада-Аделіна, Фрея, Жасмін, Хозяйка, Аріель, Зореслава, Міссі.

Серед чоловічих:

Артур-Байрактар, Ян-Джавелін, Миролюб, Варфоломій, Князь, Северус, Зореслав, Моісей, Лорд, Марілуіз, Миродар, Добромир, Граф.