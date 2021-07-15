ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як українці називали своїх дітей у 2021 році: перелік популярних та рідкісних імен

Новость на русском →
Україна, Четвер 15 липня 2021 16:55
Як українці називали своїх дітей у 2021 році: перелік популярних та рідкісних імен Фото: названі популярні та рідкісні імена серед українців у 2021 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві юстиції назвали найбільш популярні та оригінальні імена, яким називали українці своїх дітей у 2021 році. Так, дівчат найчастіше називали Анна та Софія, а хлопчиків - Артем і Олександр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Мінюсту.

За інформацією відомства, за останні півроку найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, стали:

  • серед дівчаток: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна;
  • серед хлопчиків: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.

Нерідко українці вдавалися до використання оригінальних імен. Так, серед трендових рідкісних імен 2021 року є:

  • для хлопчиків: Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рожден, Варфоломій, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.
  • для дівчаток: Октавія, Феліція, Меліса, Божена, Весняна, Камільєна, Кассандра, Мальвіна, Санта, Квітослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, Мадонна, Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка, Імпєрія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон, Іллінка, Аврора.
Читайте РБК-Україна в Google News
имена
NEWS
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
DAILY
ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва