"Стаю на захист собак і свиней": Кукуюк представив гостру поезію про росіян

Актор Михайло Кукуюк, який з початку війни вступив в тероборону, продовжує радувати українців своєю проникливою і гострою поезією. Цього разу артист написав вірш про росіян.

Новий вірш Кукуюка

У ньому він розповідає про те, що не варто ображати таких тварин, як свині і собаки, називаючи ними росіян.

Також Кукуюк став і на захист контрацептивів (гумових виробів). У вірші він згадує, що було б добре, якби російські жінки знали про те, що існують презервативи.

Михайло згадує, що також не слід називати росіян гі*ном, а їхню країну Мордором.

Як завжди, актор викликав своєю поезією фурор в мережі. Українці в захваті від того, як тонко Михайло підбирає метафори, що характеризують росіян.