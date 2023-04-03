Отношение к одежде может указывать на аутизм: эксперты назвали три маркера

Предпочтение одних элементов гардероба другой одежде не является чем-то удивительным, ведь удобный свитер, красивая юбка или стильное худи могут быть любимыми для носки по многим причинам. При этом эксперты считают, что некоторые виды поведения, связанные с одеждой, могут указывать на аутизм.

Новое исследование в Великобритании показало, что 92% людей с аутизмом подвержены сенсорной чувствительности, а 73% "погруженных в себя" людей используют одежду, чтобы регулировать свои чувства.

Так, по мнению специалистов, чувствительность к определенным материалам и чувство привязанности к предметам гардероба могут указывать на такие расстройства развития нервной системы с определенными сложностями во взаимодействии с внешним миром, социализацией.

Как рассказала эксперт по аутизму Бристольского университета доктор Лаура Халл, на признаки аутизма могут указывать ряд типов поведения, связанные с одеждой.

1. Привязанность к одежде

Некоторые люди с аутизмом могут обращаться к определенным предметам одежды за "поддержкой и утешением", предпочитая привычный и знакомый, даже рутинный гардероб, и могут носить одно и то же изо дня в день.

2. Противодействие смене гардероба

Ношение незнакомой одежды может вызвать ощущение дискомфорта, внутренний протест или негативные чувства у некоторых людей с аутизмом.

"Ношение знакомой одежды может действительно повлиять на настроение аутичных людей... Одежда - это не просто предмет, это "спасательный круг" в повседневной жизни многих людей, помогающий им чувствовать себя комфортно и безопасно", - говорит доктор Халл.

3. Чувствительность к определенным материалам

Еще одним связанным с одеждой признаком, который может указывать на аутизм, является чувствительность к определенным материалам или размеру одежды.

"Если дети или взрослые чрезвычайно чувствительны к определенным предметам одежды или считают их неудобными (например, стягивая носки или одежду, или предпочитая мягкие и бесшовные материалы, такие как флис и джерси), это может быть признаком того, что у них есть некоторая сенсорная чувствительность, связанная с аутизмом", - сказала эксперт.

Она добавила, что, как показало новое исследование, сенсорная чувствительность, связанная с одеждой, одинакова для мужчин и женщин.

Данное исследование также выявило ошеломляющий гендерный разрыв в диагнозах аутизма.

Так, оказалось, в среднем девочки в три раза реже, чем мальчики, получают такой диагноз, и девочкам также требуется больше времени, чтобы его установить.

Эксперт посоветовал поговорить со специалистами в области здравоохранения или образования, такими как семейный врач общей практики или координатор по особым образовательным потребностям в учебном заведении, если возникло подозрение, что вы или кто-то из ваших знакомых может быть с аутизмом.