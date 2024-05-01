"Ставили крестики копотью из свечи". Этнолог рассказала об обрядах и запретах на Чистый четверг

Традиции и запреты Чистого четверга

"Надо было убрать дом, все должно было быть чистым. Хозяйка могла обметать дом еще до восхода солнца. Некоторые говорили, что это следует делать голышом, чтобы отвлечь от дома не только нечистую силу, но и лягушек, гадюк, мышей. Обязательно нужно было помыться. Девушки шли к реке, потому что верили, если у кого-то были кожные болезни, то эта целебная вода очистит тело и душу от всей грязи и всех болезней", - рассказывает этнолог.

В некоторых регионах в Чистый четверг украинцы изготовляли свечи, а вечером с ними шли в церковь и зажигали во время службы. Вернувшись домой, с ней обходили дом, ставили копотью со свечи крестики над дверью и даже окнами. Это должно было служить оберегом от всего плохого.

"В Житомирской области верили, что с этой свечой можно увидеть домового. С ней вылезали на чердак и пытались нащупать его. Если домовой имеет шерсть - это признак, что год будет удачным и богатым, а если он лысый - то год будет бедным", - говорит Кривенко.

Также во многих регионах было верование, что именно в Чистый четверг души умерших появляются на земле. На Полесье устраивали поминальный ужин.

"В Чистый четверг надо было себя вести тихо, не шуметь. Готовить себя и дом к празднику. Также традиционно в этот день пекли паски. Если не успели сделать это в четверг, то пекли их в субботу. В пятницу это нельзя было делать - это считался траурный день, потому что распяли Иисуса Христа", - объясняет ученая.

В этот день украинцы соблюдали строгий пост, а также уже под вечер не выполняли тяжелую работу по дому, поскольку наступала Страстная пятница. В Чистый четверг могли уже делать писанки и крашанки.

Также в Чистый четверг верующие ходили на исповедь и к причастию, чтобы подготовиться духовно к празднику воскресения Господня. В этот день нельзя ссориться, люди верили, что иначе тогда весь год проведут в ссорах.