Стал известен новый график работы ТРЦ в Киеве

В Киеве после коррекции длительности комендантского часа, который был сокращен с 26 марта , изменился также график работы торгово-развлекательных комплексов.

Когда теперь открываются и закрываются двери столицых ТРЦ для посетителей - читайте в материале ниже.

Так, с 26 марта в связи с сокращением комендантского часа с 00:00 до 05:00, время работы торгцентров было увеличено. Ряд крупных киевских заведений представили обновленный график работы.

ТРЦ Gulliver. Торговая галерея, кинотеатр: с 10:00 до 22:00, боулинг: с 12:00 до 22:00, супермаркет "Сильпо": с 07:00 до 24:00. Ежедневно

ТРЦ River Mall. Торговые помещения: с 10:00 до 22:00; супермаркет "Сильпо": с 09:00 до 22:00 - до 31 марта, а с 1 апреля - с 09:00 до 23:00. Без выходных.

ТРЦ Respublika Park, Торговые помещения: с 10:00 до 22:00, супермаркет "Сильпо" с 09:00 до 23:00, кинотеатр с 10:00 до 23:00. Ежедневно

ТРЦ "Проспект". Торговая галерея: с 10:00 до 22:00, супермаркет "Ашан": с 8:00 до 22:00; ежедневно.

ТРЦ "Аладдин": время работы с 10:00 по 22:00; без выходных.

ТРЦ Skymall: время работы с 10:00 до 21:00. Ежедневно.

Добавим, что из-за сокращения комендантского часа в Киеве продлят работу также магазины, рестораны, прочие общественные заведения, но с учетом времени, чтобы их работники могли вовремя добраться домой.