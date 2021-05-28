Status Group звела у Києві новий стадіон, який відповідає стандартам УЄФА

"Всі технічні умови дотримані, поле стандартного розміру дев'яносто на шістдесят: 5,5 квадратних метрів якого відведено під ігрове поле і 1700 квадратних метрів під бігові доріжки", - розповів Артур Оганесян, будівельник стадіону.

Завдяки унікальному німецькому покриттю на стадіоні можна проводити не лише футбольні матчі, а й офіційні змагання з волейболу, баскетболу, великого тенісу та багатьох інших видів спорту.

Урочисто перерізали стрічку: президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік, д.ю.н., професор - Сергій Ківалов; народний депутат, голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України - Давид Арахамія; міністр освіти і науки України, д.е.н., професор - Сергій Шкарлет; народний депутат України, голова підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва комітету Верховної ради, голова наглядової ради девелоперської компанії Status Group - Андрій Стріхарскій; директор Київського інституту інтелектуальної власності і права Національного університету "Одеська юридична академія" доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України - Василь Фелик.

За активну участь у популяризації спорту та вихованні студентської молоді почесні гості були удостоєні "Орденами за заслуги" та почесними грамотами Національного університету "Одеська юридична академія".

Цей спортивно-оздоровчий комплекс студенти і жителі Дарницького району чекали давно і з нетерпінням дивилися етапи його будівництва. Стадіон побудований коштом інвестицій, за сприяння керівництва навчального закладу та коштом соціально-відповідального забудовника "Статус груп".

Стадіон стане центром розвитку і всілякої популяризації спорту не тільки для студентів, а й усього Дарницького району. Він містить велику професійну футбольне поле, а вже до кінця року планується повне завершення будівництва: будівництво чудових глядацьких трибун.

Подарунком для всіх присутніх стало музичне привітання від студентів КІІВП НУ ОЮА і зразкового художнього колективу барабанщиць.

Перший гол з нагоди відкриття комплексу символічно забив у ворота міністр освіти і науки Серій Шкарлет.