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Новий коханець Ані Лорак показав інтимний кадр зі співачкою (фото)

STYLERПерсони    30.07.2019 - 20:27
Новий коханець Ані Лорак показав інтимний кадр зі співачкою (фото)
Фото: Єгор Глеб (ask fm)

Ані Лорак зустрічається з продюсером Єгором Глебом, нещодавно пара вперше поцілувалася

Ані Лорак, яка є скандальної українською співачкою і активно гастролює в РФ, зустрічається з новим бойфрендом після розлучення з чоловіком Муратом. У співачки почалися стосунки з українським продюсером Єгором Глебом. Спочатку пара приховувала свій зв'язок, але тепер коханець зірки не соромиться викладати в мережу навіть інтимні кадри.

Так, наприклад, на його сторінці в Instagram з'явилося чорно-біле фото пари, яка цілується. На знімку можна легко впізнати силует Ані Лорак. Єгор Глеб опублікував на сторінці два кадри зі звукозаписної студії, один з яких підписав таємничими літерами "КК". Фанати одразу припустили, що це ініціали артистки,  всім відомо, що її справжнє ім'я Кароліна Куєк.

Новий коханець Ані Лорак показав інтимний кадр зі співачкою (фото)Фото: Інтимний кадр цілуються пари (instagram.com/90210.group)

Фанати дуже задоволені, що пара нарешті розсекретила свої стосунки. В коментарях прихильники вітають Єгора і бажають йому щастя.

  • Ані Лорак з кимось.
  • З Єгором Глібом.
  • Бажаю щастя!
  • Щастя!.
  • Боже!

Новий коханець Ані Лорак показав інтимний кадр зі співачкою (фото)Новий коханець Ані Лорак показав інтимний кадр зі співачкою (фото)

Скріншот коментарів (instagram.com/90210.group)

Нагадаємо, що Ані Лорак важко переживала розлучення з турецьким бізнесменом Муратом, а ось колишня дружина Єгора Глеба співачка Тетяна Решетняк розповіла, що вірністю він не відрізнявся і постійно їй зраджував. Також він епізодично підтримує стосунки зі своїм сином Даніелем, який народився у шлюбі з Решетняк. За словами Тетяни, в житті дитини він практично не приймає участі.

Як ми раніше писали, Ані Лорак починає турбувати фанатів тим, що останнім часом досить часто викладає фото, на яких вона знаходиться в повній самоті. Відповідний пост співачка опублікувала в соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом, який підкреслював її невигідні сторони.

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