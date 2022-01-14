Старий Новий Рік 2022: красиві привітання у віршах, СМС і листівках

Старий Новий рік традиційно настає в ніч з 13 на 14 Січня. Це неофіційне свято, але його щорічно відзначають в країнах, церкви яких святкують Різдво за юліанським календарем 7 січня.
Редакція Styler зібрала для вас найкрасивіші привітання з цим святом.
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На Старий Новий рік
Побажань несу багато.
Нехай буде щедра завше
На добро вся ваша хата.
Хай дзвенять іскристим дном
Келихи за щедру долю
І танцюють за вікном
Срібні щастя бандеролі.
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Посмішок фортуни та удачі
У Старий бажаю вам я рік!
Серденько ніколи хай не плаче,
Відчуває радості потік.
Хай любов у домі запанує,
І збереться разом хай рідня,
Почуття приємні хай вирують
В тостах, у обіймах та в піснях!
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Зі Старим Новим роком
Поспішаю привітати!
Щоб усі нещастя боком
Завжди оминали хату.
Щоб були усі щасливі,
Всміхнені й здорові,
Щоб збувались усі мрії
В радості й любові!
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Хай у Старий Новий рік
Щастя прийде на поріг,
Щоб із ним постука в хату
Миру й радості багато,
Позитивних вам подій,
Хай збуваються всі з мрій!
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Привітати хочу вас
З Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.
Мир в сім’ї хай вашій буде,
Радість, розуміння.
Процвітання вам бажаю.
Тепла і терпіння.
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Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай добре завершиться твоя стара історія і почнеться щаслива нова сторінка в житті. Бажаю в ній багато яскравих моментів, як святкова ялинка, бажаю незгасимої любові і надії, як зірочки в небі.
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Старий Новий рік - це день, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для нового, для чогось прийдешнього і майбутнього! Нехай рік буде легким, але яскравим, приємним, але не порожнім! Зі святом!
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Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай старий рік забере всі хвороби, печалі і негаразди, а новий нехай подарує удачу, здоров'я, благополуччя і щастя. Нехай в будинку завжди буде весело і затишно, а на душі - спокійно і світло.
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Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай всі негативні думки, смуток і печаль залишаться в 2021 році, а в Новий рік ми візьмемо з собою тільки ясні дні, посмішки, нові цілі і трохи більше здоров'я!
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Вітаю зі Старим Новим роком і хочу побажати залишити все сумне в минулому, взяти з собою в Новий Рік велику вдачу і спрагу перемоги. Нехай щастить весь рік, нехай тобі вдається все, нехай з тобою трапляються справжні чудеса і цікаві історії.
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